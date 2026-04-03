GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kandıra’da Güreş Heyecanı 15 Temmuz’da Yaşanacak

Türkiye’nin köklü geleneklerinden biri olan Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl da Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin hemen ardından Kandıra’da büyük bir coşku ve heyecanla yeniden düzenlenmeye hazırlanıyor.

Kandıra'da Güreş Heyecanı 15 Temmuz'da Yaşanacak

03 Nisan 2026 Cuma 16:01

15 Temmuz 2026 Çarşamba Günü Başlayacak
Kandıra Belediyesi tarafından organize edilen ve ilçenin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan “15 Temmuz Şehitler Anısına Tarihi Namazgâh
Yağlı Pehlivan Güreşleri” şöleni, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Namazgâh Er Meydanı’nda başlayacak.

Kandıralı iş insanı Fahri Buruş’un güreş ağası olduğu etkinlik; mehteran gösterileri, renkli etkinlikler ve geleneksel atmosferiyle katılımcılara unutulmaz
bir gün yaşatacak. Güreş severleri hem kıyasıya mücadeleler hem de yöresel lezzetler bekliyor.

2026’da da Yoğun Katılım Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl düzenlenen güreşlerde Türkiye’nin dört bir yanından gelen 42 başpehlivan er meydanında kol bağlamıştı. Er meydanında ter döken
pehlivanlar arasında yaşanan zorlu mücadeleler sonunda Başpehlivanlık unvanını Yıldıray Akın kazanırken, Serkan Serttürk ikinci, Hamza Özkaradeniz
ise üçüncü olmuştu.

2026 yılında düzenlenecek güreşlerde de yine birbirinden önemli başpehlivanların katılımıyla er meydanında büyük rekabet yaşanması bekleniyor.

Kültür, Sanat ve Lezzet Bir Arada

Etkinlik kapsamında Kandıra’nın yöresel yemekleri tanıtılacak, kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival, sadece bir spor
organizasyonu değil, aynı zamanda kültür ve sanatın buluşma noktası olacak.

Başkan Ölmez: “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz”

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Festivalimizi yalnızca bir spor etkinliği olarak değil, ilçemizin kültürel
değerlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Kandıralı tüm hemşehrilerimi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güreşler, yöresel sunumlar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle Kandıra’da büyük bir şölene dönüşmesi beklenen organizasyon, 2026 yılında da kültürel mirasın
yaşatılmasına önemli katkı sağlayacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık
Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu
"Engellisiniz" diyenlere en güzel cevap sahnede verildi
Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi
Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin ihalesi 5 Mayıs'ta Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Büyükşehir’in Anne Şehir Merkezleri kadınların hayatına dokunuyor.

Haberi Oku