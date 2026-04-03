Kandıra’da Güreş Heyecanı 15 Temmuz’da Yaşanacak

Türkiye’nin köklü geleneklerinden biri olan Tarihi Namazgâh Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl da Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin hemen ardından Kandıra’da büyük bir coşku ve heyecanla yeniden düzenlenmeye hazırlanıyor.

15 Temmuz 2026 Çarşamba Günü Başlayacak







Kandıra Belediyesi tarafından organize edilen ve ilçenin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan “15 Temmuz Şehitler Anısına Tarihi Namazgâh

Yağlı Pehlivan Güreşleri” şöleni, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Namazgâh Er Meydanı’nda başlayacak.





Kandıralı iş insanı Fahri Buruş’un güreş ağası olduğu etkinlik; mehteran gösterileri, renkli etkinlikler ve geleneksel atmosferiyle katılımcılara unutulmaz

bir gün yaşatacak. Güreş severleri hem kıyasıya mücadeleler hem de yöresel lezzetler bekliyor.





2026’da da Yoğun Katılım Bekleniyor





Geçtiğimiz yıl düzenlenen güreşlerde Türkiye’nin dört bir yanından gelen 42 başpehlivan er meydanında kol bağlamıştı. Er meydanında ter döken

pehlivanlar arasında yaşanan zorlu mücadeleler sonunda Başpehlivanlık unvanını Yıldıray Akın kazanırken, Serkan Serttürk ikinci, Hamza Özkaradeniz

ise üçüncü olmuştu.





2026 yılında düzenlenecek güreşlerde de yine birbirinden önemli başpehlivanların katılımıyla er meydanında büyük rekabet yaşanması bekleniyor.





Kültür, Sanat ve Lezzet Bir Arada





Etkinlik kapsamında Kandıra’nın yöresel yemekleri tanıtılacak, kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival, sadece bir spor

organizasyonu değil, aynı zamanda kültür ve sanatın buluşma noktası olacak.





Başkan Ölmez: “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz”





Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Festivalimizi yalnızca bir spor etkinliği olarak değil, ilçemizin kültürel

değerlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Kandıralı tüm hemşehrilerimi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.





Güreşler, yöresel sunumlar ve vatandaşların yoğun ilgisiyle Kandıra’da büyük bir şölene dönüşmesi beklenen organizasyon, 2026 yılında da kültürel mirasın