Özel çocuklar, Çayırova’nın dev adamlarıyla bir arada

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın sporcularıyla bir araya geldi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de bu güzel etkinlikte, özel bireyleri yalnız bırakmadı.

02 Nisan 2026 Perşembe 19:54

Çayırova’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel bir program gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nı antrenmanda ziyaret etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de özel bireyleri yalnız bırakmadığı etkinlikte, ilk olarak Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin öğrencileri, takım otobüsüyle birlikte salona geldi. Burada basketbolcularla buluşan özel bireyler, formalarıyla birlikte sahaya çıktı. Başkan Çiftçi, Çayırova’nın dev adamları ve özel bireyler, hep birlikte basketbol potasına atış attı. ‘Sevgi varsa engel yoktur’ anlayışının en güzel örneklerinden biri olan etkinlik kapsamında, öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.


 

“İYİ Kİ VARLAR”

Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Farklılıklarımız en büyük zenginliğimiz. Sevgi varsa engel yoktur. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla basketbol takımımız ve özel bireylerimizle anlamlı bir farkındalık etkinliğinde bir araya geldik. Onların yüzlerindeki tebessüm, kalplerindeki sevgi ve gözlerindeki mutluluk her şeye değerdi, iyi ki varlar.”


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık
Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu
"Engellisiniz" diyenlere en güzel cevap sahnede verildi
Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi
Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin ihalesi 5 Mayıs'ta Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin...
Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Büyükşehir’in Anne Şehir Merkezleri kadınların hayatına dokunuyor.

Haberi Oku