Özel çocuklar, Çayırova’nın dev adamlarıyla bir arada

Çayırova’da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel bir program gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim alan özel bireyler, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nı antrenmanda ziyaret etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de özel bireyleri yalnız bırakmadığı etkinlikte, ilk olarak Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin öğrencileri, takım otobüsüyle birlikte salona geldi. Burada basketbolcularla buluşan özel bireyler, formalarıyla birlikte sahaya çıktı. Başkan Çiftçi, Çayırova’nın dev adamları ve özel bireyler, hep birlikte basketbol potasına atış attı. ‘Sevgi varsa engel yoktur’ anlayışının en güzel örneklerinden biri olan etkinlik kapsamında, öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.







“İYİ Kİ VARLAR”



Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Farklılıklarımız en büyük zenginliğimiz. Sevgi varsa engel yoktur. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla basketbol takımımız ve özel bireylerimizle anlamlı bir farkındalık etkinliğinde bir araya geldik. Onların yüzlerindeki tebessüm, kalplerindeki sevgi ve gözlerindeki mutluluk her şeye değerdi, iyi ki varlar.”





