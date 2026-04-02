GEBZE TİCARET ODASI, SEKTÖR İLE YEREL YÖNETİMLERİ AYNI MASADA BULUŞTURDU

Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen 27. Meslek Komitesi Sektörel İstişare Toplantısı, sektör temsilcileri ile yerel yönetim yetkililerini bir araya getirdi.

Toplantı; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak’ın katılımıyla Oda hizmet binasında yoğun katılım ile gerçekleştirildi.





Programa ayrıca; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Baltacıoğlu, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kandemir, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk ve Darıca Belediyesi İmar Müdürü Ali Yıldız katılarak sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.



Toplantıda; imar planları ve güncel mevzuat değişiklikleri, yapı ruhsat süreçleri, proje onay aşamalarında yaşanan gecikmeler, kentsel dönüşüm uygulamaları ve belediye uygulamalarına ilişkin sektörel beklentiler ele alındı. Ayrıca, ikame yapı uygulamaları ile sektörde iş birliği ve koordinasyon konuları da gündeme taşındı.









Toplantıda konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, 27. Meslek Komitesi üyelerinin sektörlerinde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin doğrudan ele alındığı bu toplantıların, yerel yönetimler ile sektör temsilcileri arasında doğrudan iletişim kurulmasına ve hızlı çözüm mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.





Gebze Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, sektör temsilcilerinin sahadan aktardığı sorunlar ilgili kurum temsilcilerine doğrudan iletilirken, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.



