Hayal etti, 6 yaşında vatman oldu

VATMAN KABİNİNDE HAYALİNE KAVUŞTU





Kocaeli’de yaşayan 6 yaşındaki otizmli birey Muhammet Enes, uzun süredir tramvaylara karşı özel bir ilgi duyuyor ve bir gün vatman koltuğuna oturmanın hayalini kuruyordu. Bu anlamlı isteğe kayıtsız kalmayan UlaşımPark ekipleri, Muhammet Enes için özel bir program hazırladı. Annesiyle birlikte tramvay işletmesine davet edilen Muhammet Enes, gün boyunca hem eğitici hem de keyifli anlar yaşadı. Programın en özel anı ise vatman kabininde gerçekleşti. Deneyimli bir vatman eşliğinde koltuğa oturan Enes, tramvay sürmenin heyecanını birebir deneyimledi.









DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI





Muhammet Enes’in yaşadığı bu eşsiz deneyim, hem kendisi hem de ailesi için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Muhammet Enes’in yüzündeki heyecan ve mutluluk bu özel ana tanıklık edenler için de unutulmaz ve duygusal anlara sahne oldu. Büyükşehir tarafından organize edilen ve bir çocuğun hayalini gerçeğe dönüştüren bu anlamlı etkinlik, hayallerin önünde hiçbir engel olmadığını bir kez daha gösterdi.





