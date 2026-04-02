Vali Aktaş, TÜBİTAK 20 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ödül Törenine Katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, 30 Mart -1 Nisan 2026 tarihleri arasında üç gün boyunca sürdürülen bölge sergisine ait tanıtım videosu gösterimi ile devam etti.
Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2024-B Ortaokul Öğrencileri Projeleri Yarışması Ödül Törenine Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK 2204-A-B Yarışmaları İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
TÜBİTAK 20 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında İstanbul Asya Bölgesini oluşturan Düzce, İstanbul Asya Yakası, Kocaeli ve Sakarya illerimizden farklı branşlarda dereceye girmeye hak kazanan öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile ödül töreni sona erdi.