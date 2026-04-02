Vali Aktaş, TÜBİTAK 20 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ödül Törenine Katıldı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK 20 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul Asya Bölgesi Ödül Töreni, Vali İlhami Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

02 Nisan 2026 Perşembe 12:54

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, 30 Mart -1 Nisan 2026 tarihleri arasında üç gün boyunca sürdürülen bölge sergisine ait tanıtım videosu gösterimi ile devam etti.
Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 2024-B Ortaokul Öğrencileri Projeleri Yarışması Ödül Törenine Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK 2204-A-B Yarışmaları İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



TÜBİTAK 20 Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında İstanbul Asya Bölgesini oluşturan Düzce, İstanbul Asya Yakası, Kocaeli ve Sakarya illerimizden farklı branşlarda dereceye girmeye hak kazanan öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile ödül töreni sona erdi.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık
Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu
"Engellisiniz" diyenlere en güzel cevap sahnede verildi
Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi
Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin ihalesi 5 Mayıs'ta Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin...
