- 1912 Yılında Balkan Harbine gönüllü katıldı. Sağ dizinden yaralanarak sakat kaldı ve ´TOPAL´ lakabı ile anılmaya başlandı.
- 1883 Yılında Giresun´un Hacıhüseyin Mahallesinde doğdu.
- 30 Kasım 1915´te gönüllü olarak Doğu Cephesinde Ruslara karşı savaştı.
- Şubat 1918´de Giresun Belediye Başkanı oldu
- Şubat 1919 Yılında Muhafazai Hukuk-u Milliye Cemiyeti Giresun Şubesini kurdu.
- 1919 Yılında İstanbul Hükümeti hakkında tutuklama kararı çıkardı, Tutuklanmamak için Keşap ve Şebinkarahisar yöresine kaçtı.
- 29 Mayıs 1919´da Atatürk ile Havzada gizli olarak buluştu.
- 5 Haziran 1919´da Arkadaşları ile Pontusçu Rumlar´ın Giresun´daki Rum Mektebine Astıkları Pontus bayrağını indirdi.
- 8 Temmuz 1919´da hakkındaki tutuklama kararı Padişah Vahdettin tarafından kaldırıldı.
- Temmuz 1919 ´da giresuna geri döndü ve tekrar belediye başkanı ve muhafazai Hukuk-u Milliye Cemiyeti başkanı oldu.
- Temmuz 1919´da Osman Ağaya Kaymakam Baki bey tarafından başarısız bir suikast düzenlendi.
- Şubat 1920´de ´GEDİKKAYA´ gazetesini yayınlamaya başladı.
- Eylül 1920´de Giresunlu gönüllüler ile Ermeni harekatını bastırmak üzere Kars´a gitti.
- 12 kasım 1920´de Giresun usakları ile birlikte Ankara´da Atatürk´ün muhafızlığına başladılar.
- 12 Kasım 1920´deOsman Ağa ve 47. Gönüllü Alayının Koçgiri İsyanını bastırmaları.
- 5 Ağustos 1921´de Komutasındaki 47. Giresun Gönüllü Alayı Ankara´ya geldi.
- Ağustos 1922´de 42. ve 47. Gönüllü Alayları Başkomutanlık, Sakarya Meydan Muharebesine katıldılar.
- 2 Nisan 1923, Osman Ağa ´nın ölümü ve Cumhuriyet Şehidi olması.
- Nisan 1923, Osman Ağa ´nın Giresun kalesine gömülmesi.
- Mart 1925, Osman Ağa´nın naaşı anıt mezara taşınmıştır.
Gemlik Giresunlular Derneği, Gazi Topal Osman Ağa ve şehitleri anacak
İsmail Kahraman, anma programında gazeteci ve TGRT ‘Devr-i Alem’ belgeselinin yönetmeni olarak konuşma yapacak.