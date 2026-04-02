Kadınlar için yeni buluşma noktası

Kocaeli'de hayata geçirilen "Gönül Bahçem Davet Evi", kadınların ve ailelerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bir araya gelebileceği yeni bir buluşma noktası olacak.









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Tesisleri bölgesinde hizmet verecek. Kadınların sosyal hayata aktif katılımını desteklemeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefleyen merkez, aile bağlarını güçlendirecek çeşitli program ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Sosyal ve kültürel etkinliklerin yeni adresi



Gönül Bahçem Davet Evi'nde eğitim ve gelişim programları kapsamında uzmanlar eşliğinde seminerler, söyleşiler ve çeşitli eğitim organizasyonları düzenlenecek. Sosyal ve özel gün organizasyonları çerçevesinde ise mevlit programları, gün toplantıları ve doğum günü kutlamaları gerçekleştirilebilecek.





Ayrıca merkezde diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog eşliğinde sağlık ve kişisel gelişim buluşmaları yapılacak. Kültürel ve sosyal akşam buluşmaları kapsamında ise el sanatları atölyeleri, sinema gösterimleri ve sohbet programları yürütülecek.



