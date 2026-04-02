KO-MEK, 12 ilçede sergi programlarını belirledi

“Biz Birlikte Türkiye’yiz” temalı ilçe sergileri başlıyor.

02 Nisan 2026 Perşembe 09:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KO-MEK’in her yıl büyük ilgi gören ilçe sergileri bu yıl da kapılarını açıyor. “Biz Birlikte Türkiye’yiz” temasıyla başlayacak olan sergiler, Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve birlik ruhunu gözler önüne serecek. İlk sergi 7 Nisan Salı günü Kartepe ilçe sergisiyle başlayacak.

 

KÜLTÜREL YOLCULUĞA HAZIR OLUN

KO-MEK kursiyerlerinin yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı el emeği göz nuru ürünler, bu yıl Türkiye’nin 7 bölgesinin tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtacak şekilde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Her bir eser, Anadolu’nun farklı coğrafyalarına ait izleri taşıyarak adeta kültürel bir yolculuk imkânı sunacak.

 
7 BÖLGE ARASINDA MOTİFLER İLE YOLCULUK

Sergilerde; geleneksel el sanatlarından yöresel motiflere, geçmişten günümüze uzanan kültürel değerler modern dokunuşlarla harmanlanarak sergilenecek. Kursiyerlerin özverili çalışmalarıyla hazırlanan ürünler, hem sanatın hem de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yansıtacak.





SERGİ AÇILIŞINDA MÜZİK FESTİVALİ SUNACAKLAR

KO-MEK ilçe sergileri, vatandaşları Türkiye’nin dört bir yanını keşfetmeye davet ederken, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sunacak. KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin sahne alacağı açılışlarda 7 bölgeden birbirinden güzel eserler seslendirilecek.

 
KARTEPE İLÇE SERGİSİ İLE HEYECAN BAŞLIYOR

İlkbaharın gelişiyle birlikte sergi salonlarını KO-MEK kursiyerlerinin rengârenk ürünleriyle süsleneceği ilçe sergilerine 7 Nisan Salı günü Kartepe ilçe sergisiyle başlanacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ilk sergi saat 11.00’de başlayacak.

İLÇE İLÇE SERGİ PROGRAMI

El emeği göz nuru eserlerin vatandaşlarla buluşacağı 2026 eğitim- öğretim yılı KO-MEK ilçe sergi programları ise şöyle;

KARTEPE İLÇE SERGİSİ

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 7 Nisan Salı günü saat 14.00’de başlayacak.

KANDIRA İLÇE SERGİSİ

Namazgâh Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 8 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.

GÖLCÜK İLÇE SERGİSİ

Gölcük Kongre Sarayı’nda açılacak sergi 15 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.

DARICA İLÇE SERGİSİ

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 16 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

GEBZE İLÇE SERGİSİ

GEBZESEM’de açılacak sergi 21 Nisan Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

İZMİT İLÇE SERGİSİ

Kocaeli Kongre Merkezi C Salonu’nda 28 Nisan Salı günü açılacak sergi saat 11.00’de başlayacak.

KÖRFEZ İLÇE SERGİSİ

Körfez Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 5 Mayıs Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

ÇAYIROVA İLÇE SERGİSİ

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 7 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

KARAMÜRSEL İLÇE SERGİSİ

Altın Kemer Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 12 Mayıs Salı günü saat 11.00’de başlayacak.

DERİNCE İLÇE SERGİSİ

Yenikent Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 13 Mayıs Çarşamba Günü saat 11.00’de başlayacak.

DİLOVASI İLÇE SERGİSİ

Dilovası Kültür Merkezi’nde açılacak sergi 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de başlayacak.

BAŞİSKELE İLÇE SERGİSİ

Karşıyaka Kültür Merkezi’nde açılacak olan sergi 21 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.



