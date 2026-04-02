GEBZE’DE OTİZM FARKINDALIĞINA ANLAMLI PROGRAM

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Gebze Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. Kademe ev sahipliğinde anlamlı bir program düzenlendi.

02 Nisan 2026 Perşembe 14:22

Gebze Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirilen etkinliğe ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Büyükgöz: “Bu Evlatlarımız Hepimize Emanet”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otizmli bireylerin yaşam standartlarını artırmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükgöz, geçmişte özel eğitim alanında önemli eksiklikler bulunduğunu hatırlatarak, bugün Gebze’de özel gereksinimli bireylere hizmet veren 5 okulun bulunduğunu ifade etti. Yakın zamanda hizmete girecek Engelsiz Yaşam Merkezi ile bu imkânların daha da genişleyeceğini belirten Başkan Büyükgöz, merkezin ailelere sosyal anlamda büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Toplumsal sorumluluğa dikkat çeken Başkan Büyükgöz, bu çocukların yalnızca ailelerinin değil, tüm toplumun emaneti olduğunu ifade ederek, devletin şefkatli yaklaşımı ve toplumun ortak gayretiyle daha güçlü bir destek mekanizması oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Eğitimciler ve ailelere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, özel eğitim alanında yapılan yatırımların önemine değinerek her çocuğun eğitim hakkına erişiminin sağlanmasının temel öncelikleri olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin özverili çalışmaları ve ailelerin desteğiyle önemli mesafeler kat edildiğini belirtti.

Okul Müdüründen Teşekkür

Okul Müdürü, özel çocukların gelişiminde sevgi, sabır ve eğitimin birlikte ilerlemesi gerektiğini belirterek programa katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti. Öğrencilerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni toplarken, aileler ve öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı. Etkinlik, otizm konusunda farkındalık oluşturulmasına önemli katkı sundu.
