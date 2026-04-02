GEBZE’DE OTİZM FARKINDALIĞINA ANLAMLI PROGRAM

Gebze Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirilen etkinliğe ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.





Başkan Büyükgöz: “Bu Evlatlarımız Hepimize Emanet”

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otizmli bireylerin yaşam standartlarını artırmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükgöz, geçmişte özel eğitim alanında önemli eksiklikler bulunduğunu hatırlatarak, bugün Gebze’de özel gereksinimli bireylere hizmet veren 5 okulun bulunduğunu ifade etti. Yakın zamanda hizmete girecek Engelsiz Yaşam Merkezi ile bu imkânların daha da genişleyeceğini belirten Başkan Büyükgöz, merkezin ailelere sosyal anlamda büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı.





Toplumsal sorumluluğa dikkat çeken Başkan Büyükgöz, bu çocukların yalnızca ailelerinin değil, tüm toplumun emaneti olduğunu ifade ederek, devletin şefkatli yaklaşımı ve toplumun ortak gayretiyle daha güçlü bir destek mekanizması oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Eğitimciler ve ailelere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Eğitim Kurumundan Mesaj



