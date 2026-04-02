İzmitli robotik takımlar, Turknet'in teknoloji altyapısıyla FRC'de yarıştı

Turknet, gençlerin teknolojiye olan tutkularında ve üretimlerinde her an onların yanında olmaya devam ediyor. Şirketin teknoloji desteğiyle gerçekleşen liselerarası robotik yarışması FIRST Robotics Competition'ın (FRC), İstanbul Bakırköy'de gerçekleşen ikinci etabına katılarak İzmit'i temsil eden GulfTeam, GFL Robotics ve EnkaTech takımları, geleceğin teknolojilerini sahneye taşıdı.





FRC'de gençlerin her an yanında olan şirketin alanda sağladığı fiber altyapı desteği, genç yeteneklerin müsabakalardaki hızını artırırken, anlık veri transferlerinde de etkin bir deneyim sunarak onları geleceğin teknoloji liderleri olmaya hazırladı. Şirket, ayrıca alanda kurduğu "Pit Stop" noktasıyla yedek parça ihtiyaçlarında da takımların yanında oldu.





"Yüksek hızlı internet bizim için vazgeçilmez"





Beş ay gibi kısa bir sürede kurulan ve ilk kez FRC sahnesine çıkan Gulf Tech, 12 kişilik dinamik ekibiyle FRC'de dikkat çekti. Anaokulu seviyesinden lise düzeyine kadar geniş bir yelpazede STEM eğitimleri veren ekip, FRC öncesi kendi chatbot'larını ve web sitelerini geliştirerek teknolojik yetkinliklerini de kanıtladı. Gölcük'teki öğrencilerden oluşan Gulf Tech'in üyeleri, FRC'de şirketin desteğinin önemini şu sözlerle aktardı: "Tasarımlarımızı tamamen online platformlar üzerinden yapıyoruz. Öğrencilerimiz evlerindeyken bile aynı proje üzerinde eş zamanlı çalışabiliyor. Tüm süreci online yönettiğimiz bu hazırlık döneminde yüksek hızlı internet bizim için vazgeçilmez bir ihtiyaç."









"Takım ruhu ve disiplinli çalışma başarının anahtarı"



Gölcük Fen Lisesi'nden öğrencilerin oluşturduğu ve 40 kişilik geniş kadrosuyla mücadele eden GFL Robotics takımı, disiplinli hazırlık süreci ve güçlü takım bağlarıyla FRC ruhunu sahaya yansıttı. Birimlerini mekanik ve yazılım gibi profesyonel alt dallara ayıran ekip, sadece robotik değil, kendini ifade etme ve iş birliği konularında da büyük gelişim gösterdi. İlk başladığında basit kodlar yazan öğrencilerin, sıkı bir çalışma ile bugün karmaşık robot sistemlerini kodlayabilir hale gelmesi, takımın en büyük gurur kaynaklarından biri oldu. Takım üyeleri, önümüzdeki yıllarda FRC'ye katılacak olan takımlara öncelikle gerçekten takım çalışması yapmayı öğrenmelerini, birbirleriyle iyi anlaşmalarını ve birimleri oluştururken doğru alt birimlere ayırabilmelerini özellikle tavsiye etti.



