Teknoşehir, bilim ve teknolojide yeni sayfa açacak

Büyükşehir’in Teknoşehir Projesi’nde çalışmalar hızlandı.

10 Nisan 2026 Cuma 11:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanına ilgisini artırmak amacıyla Teknoşehir Projesi’ni hayata geçiriyor. SEKA Kültür Alanı’nda teknoloji üssü olarak planlanan projede yıkım ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. Böylece projede kritik bir aşama geride bırakıldı.



YIKIM TAMAMLANDI, İMALATLAR HIZ KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kültür Alanı’nda yer alan kültür ve sanat merkezlerine bir yenisini daha ekleyerek, bölgeye modern bir bilim ve teknoloji merkezi kazandırıyor. Projenin hayata geçirileceği eski SEKA Mekanik Atölye binasının yıkımı tamamlanırken, kazı ve hafriyat çalışmaları da sona erdi. Böylece yeni yapının inşası için zemin hazır hale getirildi. Projede, inşaatın en kritik aşamalarından biri olan temel çalışmalarına geçildi ve temel betonunun yarısı tamamlandı. Temel membran yalıtım imalatları sürerken, yapı güvenliğini sağlayacak donatı çalışmalarında da yoğun mesai harcanıyor.

ÜSTYAPI İÇİN İLK ADIMLAR ATILDI

Temel çalışmaları sürerken, projenin üst yapı aşamasına yönelik hazırlıklar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Atölye bölümünde çelik imalatları hız kesmeden sürerken, bu gelişme Teknoşehir’in planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerlediğini ortaya koyuyor.


KOCAELİ’NİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde hayata geçirilen Teknoşehir Projesi tamamlandığında; kodlama, robotik, dijital üretim ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösterecek birçok birim tek çatı altında toplanacak. SEKA’nın sanayi mirası üzerinde yükselen proje, yalnızca bir yapı olmanın ötesinde; gençlerin teknolojiyle buluştuğu, ürettiği ve kendini geliştirdiği bir merkez olma özelliği taşıyacak.


banner982
