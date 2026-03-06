TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GOSB Teknopark’tan BİGGOSB 2026-1 Hızlandırma Programı Çağrısı

GOSB Teknopark, TÜBİTAK TEYDEB 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş olarak yürüttüğü BİGGOSB 2026-1 Hızlandırma Programı için başvuruların başladığını duyurdu.

GOSB Teknopark'tan BİGGOSB 2026-1 Hızlandırma Programı Çağrısı

06 Mart 2026 Cuma 21:38

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip girişimci adaylarına yönelik olarak hayata geçirilen program kapsamında, katılımcılara iş fikri geliştirme ve doğrulama, eğitim ve birebir mentorluk ile iş modeli ve proje yapılandırma alanlarında kapsamlı destek sunulacak.

Programı başarıyla tamamlayan girişimler, değerlendirme sonucunda uygun bulunmaları halinde TÜBİTAK’ın tohum öncesi yatırım aşamasına geçiş yapabilecek. Bu aşamada girişimlere 1.350.000 TL’ye kadar yatırım desteği sağlanabiliyor.

Kimler başvurabilir?
Üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler ile bu programlardan mezunlar hızlandırma programına başvuru yapabiliyor.

Başvuru süreci ve takvim
Resmî başvurular, TÜBİTAK’ın PRODİS sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların, sistemde “BİGGOSB 2026-1 Hızlandırma Programı Çağrısı” başlığı altında yer alan Çağrı No: 28 ilanına başvurmaları gerekiyor. Program için son başvuru tarihi 22 Mart 2026 olarak açıklandı.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiye ve kılavuza ilgili bağlantılar üzerinden ulaşılabilirken, sorular için bigg@gosbteknopark.com adresi üzerinden iletişim kurulabiliyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Türkiye’yi yapay zeka teknolojisinde ihracatçı konumuna taşıyacak ekosistem oluşturduk” “Türkiye’yi yapay zeka teknolojisinde ihracatçı...
Freelance Uzman mı Google Ajansı mı? Doğru Reklam Yönetimi Nasıl Seçilir? Freelance Uzman mı Google Ajansı mı? Doğru Reklam...
Kocaelililer, Bilim Merkezi ve Havacılık Müzesi’ni çok sevdi Kocaelililer, Bilim Merkezi ve Havacılık Müzesi’ni...
Kocaeli En İyi İnternet Sağlayıcı Arayışında Yükselen Değer DahaOnline Kocaeli En İyi İnternet Sağlayıcı Arayışında...
Minikler, Dünya Mucit Çocuklar Günü’nde bilimle buluştu; Lokomotif Çocuk Köyü’nün minikleri bilimin izinde Minikler, Dünya Mucit Çocuklar Günü’nde bilimle...
DARICA’DA VEX ROBOT YARIŞMASI İLE TEKNOLOJİ RÜZGARI ESECEK DARICA’DA VEX ROBOT YARIŞMASI İLE TEKNOLOJİ RÜZGARI...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“Türkiye’yi yapay zeka teknolojisinde ihracatçı...
Türkiye girişimcilik ekosisteminde melek yatırımcı sayısının yüzde 80 azaldığı ve erken aşama finansmana...

Haberi Oku