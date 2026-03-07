100 Kadın Sigorta Profesyoneli KASIDER Yıl Dönümünde Bir Araya Geldi

Kadın Sigortacılar Derneği, kuruluşundan bu yana sigorta sektöründeki tüm kadınları kapsayan, destekleyen ve güçlendiren vizyonuyla yürüttüğü çalışmaların 7. yılını anlamlı bir organizasyonla taçlandırdı.





Dernek, Dünya Kadınlar Günü özel programı kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Salonu’nda, RS Holding, SigortaAcentesi.com ve RS Servis sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 50 kadın eksper ve 50 kadın acenteyi bir araya getirdi. Buluşmada konuşan RS Holding CEO’su Nihal Asker, “Kadınların emeği, liderliği ve dayanışması; yalnızca kurumların değil, sektörlerin ve toplumların geleceğini şekillendiriyor. Sigorta sektörü gibi güven, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli bakış açısı gerektiren bir alanda kadın profesyonellerin varlığı, sektörümüz için stratejik bir güçtür.” açıklamasını yaptı.

Birçok anlamlı projeye imza atan KASIDER Kadın Sigortacılar Derneği; mentorluk çalışmaları, dayanışma ağı ve özellikle “Öğrenci Kardeşim” projesi ile genç kadınların kampüsten ofise uzanan kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor. 100 kadın sigorta profesyonelinin katılım gösterdiği etkinlikte, “İlham Veren Kadınlar” serisi kapsamında sektörün önde gelen isimleri katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. Programda ayrıca sektör dışından kadın liderler de yer alarak başarı hikâyeleriyle katılımcılara farklı perspektifler sundu. RS Holding’in destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, CEO Nihal Asker de önemli açıklamalarda bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleşen buluşmanın son derece kıymetli olduğunu belirten RS Holding CEO’su Nihal Asker, bu organizasyonun sadece bir anma ya da kutlama değil; aynı zamanda güçlü bir sektörel dayanışma mesajı taşıdığını vurguladı.

“Yedi yıl önce bir vizyonla yola çıkan KASIDER’in bugün yüzlerce kadın profesyoneli bir araya getirebilen bir yapıya dönüşmesi bizim için gurur verici” ifadelerine yer veren Asker, “Kadın sigortacılar; analitik bakış açıları, empati güçleri ve kriz yönetimindeki soğukkanlı yaklaşımlarıyla sektöre değer katıyor. Müşterilerle temas noktasında sektörün iki önemli paydaşı var, acenteler ve eksperler. Kadın acente ve kadın eksperlerin sayısının artmasının toplumda sektöre olan güvenin inşasına ve sigortacılığın repütasyonuna önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.

RS Holding olarak kadın sigortacıların yanında olmaya ve sektörde fırsat eşitliğini desteklemeye devam edeceklerini belirten Nihal Asker, tüm kadın profesyonellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.