Üreten kadınlara Büyükşehir desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirdiği “Ana Kafe

Gastronomi&Workshop Alanı”, kadınların üretime katılımını destekleyen, deneyim ve öğrenme odaklı uygulamalı bir merkez olarak hizmet verecek.





ANNE ŞEHİR’DE PROJELER BİTMEZ





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve üretim odaklı çalışmalarla ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunmak amacıyla projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit’te Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde hayata geçirilen Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yer alan “Ana Kafe Gastronomi&Workshop Alanı”, kadınların bir araya gelerek öğrenebileceği ve üretim yapabileceği önemli bir alan olacak.





KADINLAR İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM ALANI





Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Ana Kafe, kadınların mutfak kültürü, el becerileri ve girişimcilik potansiyellerini geliştirmelerine katkı sağlayacak çeşitli atölye ve eğitim programlarına ev sahipliği yapacak. Bu alan aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılması, yöresel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önemli bir rol üstlenecek.





GASTRONOMİ VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK





Ana Kafe alanında yedi bölgenin yöresel yemeklerinin hazırlanacağı atölyeler düzenlenirken, pratik ev yemekleri programları ile özellikle çalışan kadınlara yönelik zaman yönetimine uygun tarif ve uygulamalar paylaşılacak. Sağlıklı beslenme mutfağı çalışmalarıyla bilinçli ve dengeli beslenme kültürü desteklenecek.





ÜRETİM VE GİRİŞİMCİLİK DESTEKLENECEK





Tatlı ve hamur işi atölyeleri ile uygulamalı üretim deneyimi sunulurken, çeşitli workshop grupları aracılığıyla el sanatları ve hobi temelli üretim çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitim sınıfı programları kapsamında kadınların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.





KÜLTÜREL DEĞERLER YAŞATILACAK





Geleneksel üretim atölyeleri kapsamında turşu ve reçel yapımı gibi ev ekonomisini destekleyen uygulamalar yapılırken, tabak sunum atölyeleri ile estetik sunum teknikleri öğretilecek. Ayrıca belirli gün ve haftalara yönelik tematik programlar düzenlenerek, kültürel ve toplumsal farkındalık çalışmaları yürütülecek.





KADINLARIN SOSYAL VE EKONOMİK GÜCÜ ARTACAK





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu çalışmalarla kadınların sosyal hayata katılımının artırılması, ekonomik üretime katkı sağlamaları ve psikososyal yönden güçlenmeleri hedefleniyor. Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin kadınların sağlıklı, aktif ve üretken bir yaşam sürmelerine katkı sunması amaçlanıyor. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Merkezi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0262 318 11 11 numaralı telefondan bilgi edinebiliyor.









