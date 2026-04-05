ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaçak midye ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize açılan teknedeki kişilerin dalış yaptığını gören vatandaşlar, kaçak midye ihbarı ile Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler teknede arama yaptı ancak midye toplanmadığını belirledi.

Kaçak midye ihbarı ekipleri alarma geçirdi

05 Nisan 2026 Pazar 14:52

Edinilen bilgilere göre, kıyıya yakın bir noktada bulunan teknedeki kişilerin denize dalıp tekrar tekneye çıktığını gören vatandaşlar, bölgede kaçak midye toplandığını düşünerek durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbarın ardından Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, denizde bulunan tekneyi durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kontroller ve incelemeler sonucunda teknede bulunan kişilerin midye toplamadığı belirlendi. Yapılan aramalarda midyeye rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. 
Kontrollerin tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

Haberi Oku