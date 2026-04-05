Kaçak midye ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denize açılan teknedeki kişilerin dalış yaptığını gören vatandaşlar, kaçak midye ihbarı ile Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler teknede arama yaptı ancak midye toplanmadığını belirledi.

Edinilen bilgilere göre, kıyıya yakın bir noktada bulunan teknedeki kişilerin denize dalıp tekrar tekneye çıktığını gören vatandaşlar, bölgede kaçak midye toplandığını düşünerek durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbarın ardından Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, denizde bulunan tekneyi durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kontroller ve incelemeler sonucunda teknede bulunan kişilerin midye toplamadığı belirlendi. Yapılan aramalarda midyeye rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.



