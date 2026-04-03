Kocaeli'de ulaşım ve üstyapıya 2,75 milyar liralık yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin doğu yakasında son 6 ayda hayata geçirilen üstyapı ve ulaşım yatırımları ile devam eden dev projelerin toplam maliyeti 2,75 milyar liraya ulaştı.

İzmit ilçesinde son 6 ayda hayata geçirilen ve devam eden projelerin toplam maliyeti yaklaşık 130,2 milyon TL oldu. 1 Mart Vapur İskelesi Otoparkı yaklaşık 32 milyon TL'ye, Engelsiz Yaşam Parkı Otoparkı ise yaklaşık 25 milyon TL'ye tamamlandı. Şehit Ergün Köncü Caddesi'ndeki prestij cadde çalışması yaklaşık 53 milyon TL'lik bütçeyle sürerken, farklı mahallelerde planlanan üstyapı yenilemeleri de milyonlarca liralık yatırımlarla programda yer alıyor.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin son 6 ayda doğu yakasında gerçekleştirdiği bu kapsamlı üstyapı yatırımlarıyla yollar daha modern ve güvenli hale getirildi. İlçe ilçe hayata geçirilen projelerle hem şehir içi ulaşım konforu yükseltildi hem de vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırıldı.





Başiskele ilçesinde son 6 ayda tamamlanan çalışmaların toplam maliyeti yaklaşık 280 milyon TL oldu. Barbaros Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gerçekleştirilen üstyapı yenilemeleri yaklaşık 33 milyon TL'lik yatırımla tamamlandı. Pasinler bölgesindeki yenileme çalışması yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olurken, Güney Alternatif Yol'da yapılan imar yolu açma ve üstyapı çalışmaları yaklaşık 35 milyon TL'lik yatırımla hizmete alındı. Bu projelerle ilçede hem trafik akışı rahatladı hem de sürüş güvenliği artırıldı.

Koridor projesi şekilleniyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele-İzmit arasında konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla Başiskele Koridor Projesi'ni hayata geçiriyor. Yapımı hızla devam eden 2 milyarlık dev projede "Yuvacık Bağlantı Kolu" ile Gölcük istikametinde "Kuzey Yan Yol" bağlantısı ulaşıma açıldı. Toplamda 16 kilometre uzunluğunda inşa edilecek ulaşım koridoru, D-130 Karayolu'ndaki trafik akışını rahatlatacak modern güzergah olacak. Proje kapsamında 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 adet yaya üst geçidi yer alacak.

Kandıra'da 83,7 milyon TL'lik çalışma





Kandıra ilçesinde son 6 ayda tamamlanan ve planlanan çalışmaların toplam maliyeti yaklaşık 83,7 milyon TL seviyesine ulaştı. Merkez Erikli Şifalı Su Antaplı Belen ile Akçabeyli Potlar Yolu'nda yapılan üstyapı yenilemeleri yaklaşık 10 milyon TL'ye mal oldu. Kandıra Sıfır Atık Merkezi sahasında gerçekleştirilen beton çalışması yaklaşık 1,8 milyon TL olarak kaydedildi. Kefken-Akçabeyli arasındaki yol kesiminde planlanan üstyapı yenilemesinin maliyeti ise yaklaşık 32,6 milyon TL olarak açıklandı.

Gölcük'te 92,8 milyon TL'yi bulan üstyapı hamlesi





Gölcük ilçesinde son 6 ayda birçok mahallede üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirildi. Çiftlik Mahallesi'nde farklı cadde ve sokaklarda yapılan düzenlemeler milyonlarca liralık yatırımla tamamlandı. Halıdere Mahallesi Sahil Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 11 milyon TL'ye mal oldu. İlçe genelinde tamamlanan ve planlanan projelerle birlikte yatırım tutarı yaklaşık 92,8 milyon TL seviyesine ulaştı. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan 6 kilometrelik yol kesiminin yenilenmesi için ayrılan yaklaşık 32 milyon TL'lik bütçe de bu kapsamda dikkat çekti.









Karamürsel'de 6 milyon TL'lik düzenleme





Karamürsel ilçesinde Karapınar Mahallesi Tekke Baba Sokak ve Fulacık Mahallesi Fulacık Otel Bağlantı Yolu'nda yapılan üstyapı düzenlemeleri toplamda yaklaşık 4,6 milyon TL maliyetle tamamlandı. Tepeköy Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde planlanan çalışmanın da yaklaşık 1,5 milyon TL'ye mal olması öngörülüyor. Böylece ilçedeki toplam yatırım tutarı yaklaşık 6 milyon TL'yi buluyor.

Kartepe'de 150 milyon TL'yi aşan proje bütçesi



