İKTAV Kütüphanesi’nde Deprem Gerçeğini Anlatan Çarpıcı Sergi

Üç yıl önce İhlas Haber Ajansı, TRT ve Anadolu Ajansı gibi ülkemizin köklü yayın kuruluşları tarafından dünyaya duyurulan “Deprem Gerçeği” sergisi, İKTAV Kütüphanesi'nde bugün hala ilk günkü önemini koruyor.

04 Nisan 2026 Cumartesi 12:26

Arşivdeki Tarihi Vesikalar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İKTAV bünyesindeki kütüphanede açılan bu özel sergi; 17 Ağustos Marmara Depremi’nden 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine, hatta 1800’lü yılların İstanbul kayıtlarına kadar uzanan devasa bir hafızayı barındırıyor. Toplamda 800’den fazla gazete manşeti ve binlerce fotoğrafla, deprem gerçeğini belgelerle gözler önüne seriyor.

Unutmamak ve Unutturmamak İçin

O dönem medyada geniş yer bulan bu çalışmalar, sadece bir sergi değil; aynı zamanda gelecek nesiller için birer ibret vesikasıdır.

 Hafıza: 17 Ağustos’a dair 500’ü aşkın gazete arşivi.
Güncel Kayıt: 6 Şubat depremlerine ait 300’e yakın ulusal ve yerel gazete nüshası.
Araştırma: Kütüphanedeki 10 binden fazla kitap ve doküman, akademisyenlerin ve öğrencilerin hizmetinde.



Tarih Bir Milletin Aynasıdır

İsmail Kahraman, ''Arşivimizdeki bu kıymetli belgeleri toplamaya başladığımız ilk günden bugüne, depremden ders alınması gerektiğine olan inancımızı koruyoruz. Bir dönem temsilciliğini ve muhabirliğini yaptığım TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere, bu anlamlı çalışmamıza yer veren tüm basın kuruluşlarına tekrar teşekkür ederim.'' dedi. 


