GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele Kavşağı’nda ‘78 tonluk’ gece mesaisi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında inşa edilen 78 tonluk ana yol yaya üst geçidinin tabliye montajını başarıyla tamamladıklarını duyurdu. Kasap Durağı mevkiindeki köprü, 52 metre uzunluğunda olacak.

04 Nisan 2026 Cumartesi 09:55

 ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, D-130 Karayolu’nda ulaşımı daha hızlı, düzenli ve güvenli hâle getirecek Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Silueti iyice ortaya çıkan dev projede ilerleme seviyesi yüzde 60’a yaklaştı. Ekipler, projenin zamanında tamamlanması amacıyla gece saatlerinde de çalışıyor. Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında, Kasap Durağı mevkiindeki yaya üst geçidinin tabliye montajı da trafiğin aksatılmaması adına gece yürütülen çalışma ile tamamlandı. D-100 trafiğini İzmit ve Gölcük istikametinde kapatan ekipler, 52 metre uzunluğunda ve 78 ton ağırlığındaki dev yapının tabliye montajını bitirdikten sonra üst geçide Türk bayrağını astı.


 

ENGELLİ ASANSÖRLERİ VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında inşa edilen ana yol yaya üst geçidinin tabliye montajının kısa sürede ve başarıyla tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından hem üst geçit hem de proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde, gece saatlerinde 78 ton ağırlığındaki ana yol yaya üstgeçidimizin tabliye montajını başarıyla tamamladık. 52 metre uzunluğundaki bu önemli yapıda kurulum çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi. İki ayağına engelli asansörü konulacak olan üst geçit, köprü ayaklarının tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

 

DÜNYADA BİRİNCİ OLACAK

D-130 Karayolu araç trafiğini rahatlatacak olan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi inşaat mühendisliğindeki yenilikçi yaklaşımları ile dikkat çekiyor. Geofoam dolgu teknolojisi de bunlardan biri. Katmanlar halinde yerleştirilen özel dolgu blokları sayesinde hem yapım süreci hız kazanıyor hem de yapı güvenliği açısından daha kontrollü bir imalat gerçekleştiriliyor. Başiskele Kavşağı Koridor Projesi, tek seferde ve tek bir proje kapsamında kullanılan geofoam miktarı bakımından dünya birincisi olacak. Bağlantı yollarının asfaltlanmaya başladığı projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Büyükşehir’in Anne Şehir Merkezleri kadınların hayatına dokunuyor.

Haberi Oku