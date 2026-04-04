SEDAŞ'ın kazdığı çukura belediye aracı düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik arızasının giderilmesi için yapılan kazı çalışmasının ardından toprakla kapatılan ve yağışla birlikte çöken çukura çöp kamyonu saplandı. Araç kepçeyle çıkarılırken, mahalle sakinleri yolun kalıcı şekilde onarılmasını istiyor.



"Elektrik kesintisinden dolayı SEDAŞ ekipleri caddede kazı yaptı. Sorunu çözdükten sonra çukuru toprakla kapattılar. Dün de bayağı yağmur yağınca çukura doldurulan toprak aktı. Sabah da belediyenin çöp kamyonu gelip bu çukura saplandı. Kamyon kepçenin yardımıyla çıkarıldı. Tekrardan durumu çekip sosyal medyada yayınladım ancak çözümü yine toprak oldu. Tüm araçlar yoldan geçerken altını vuruyor. Buranın eski haline gelmesini istiyoruz. Elektik sıkıntısını sık sık yaşıyoruz. Burası kazıldıktan sonra elektrik sıkıntısı giderildi ve bunun için teşekkür ediyorum ancak bu problem yaşandı."



Mahalle sakinlerinden Görkem Akgündüz, arızanın giderilmesinin sevindirici olduğunu ancak sonrasında oluşan yol probleminin kendilerini mağdur ettiğini belirterek şunları kaydetti:."

Edinilen bilgiye göre, Malta Mahallesi 16. Ada mevkisinde meydana gelen elektrik arızası nedeniyle elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ ekiplerince altyapı çalışması gerçekleştirildi. Arızanın giderilmesinin ardından kazılan alanın üzeri geçici olarak toprakla kapatıldı. Bölgede etkili olan sağanağın ardından çukuru dolduran toprağın kaymasıyla yolda yeniden çukur oluştu. Sabah saatlerinde güzergah üzerinden çöp toplamaya geçen İzmit Belediyesine ait temizlik kamyonu, oluşan çukura saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan kamyon, bölgeye çağrılan iş makinesi yardımıyla saplandığı yerden kurtarıldı. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, yolun geçici çözümlerle değil, kalıcı olarak onarılmasını talep etti.