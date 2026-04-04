Kocaeli’de çiftçilere sebze fidesi desteği

Bu destekle hem üretici hem de tüketici kazanacak.

Kocaeli'de çiftçilere sebze fidesi desteği

04 Nisan 2026 Cumartesi 11:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi” üreticilere yüzde 75 hibeli sebze fidesi desteği sağlayacak. Proje kapsamında domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri çiftçilere ulaştırılacak.

 

ATIL DURUMDAKİ ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILACAK

İşlenmeyen veya nadasa bırakılan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması, ekilebilir alanların artırılması ve yerli üretimin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen “TAKE Projesi” ile özellikle artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin yükünün hafifletilmesi ve üretimde sürekliliğin sağlanması hedefleniyor.

 

ÜRETİCİYE YÜZDE 75 HİBELİ DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle üreticiye maliyet avantajı yüzde 75 hibeli domates, biber, patlıcan ve salatalık fide desteği sayesinde çiftçiler, üretim sezonuna daha düşük maliyetle başlama imkânı bulacak. Bu destek, küçük ve orta ölçekli üreticilerin üretimde kalmasını teşvik ederken, sebze üretiminde verimliliğin artmasına da katkı sağlayacak.




GENÇ ÇİFTÇİLER TARIMA YÖNLENDİRİLİYOR

Yerli üretim ve gıda arzına katkı projesi ile birlikte Kocaeli genelinde sebze üretim alanlarının genişletilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve pazara daha fazla yerli ürün sunulması hedefleniyor. Böylece hem üretici kazanacak hem de tüketici daha uygun fiyatlarla sebzeye ulaşabilecek. Kırsalda kalkınma hedefi “TAKE Projesi”, yalnızca üretimi artırmayı değil, aynı zamanda kırsalda gelir seviyesini yükseltmeyi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Genç çiftçilerin tarıma yönlendirilmesi ve kırsal nüfusun yerinde kalkınması da projenin önemli kazanımları arasında yer alıyor.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 15 NİSAN

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, 2026 yılına ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgeleri ile birlikte 15 Nisan tarihine kadar mesai saatleri içinde ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.


banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık Otizm Günü’nde lezzetli farkındalık
Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu Kocaeli'de 700 tonluk vinçle 9 saatlik gece operasyonu
"Engellisiniz" diyenlere en güzel cevap sahnede verildi
Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi Kocaeli'de toplu ulaşımda online kart dönemi
Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin ihalesi 5 Mayıs'ta Gebze bölgesinin trafik yükünü hafifletecek projenin...
banner376

banner375

banner377

banner981

Emine Kış, Anne Şehir’le kendini buldu
Büyükşehir’in Anne Şehir Merkezleri kadınların hayatına dokunuyor.

Haberi Oku