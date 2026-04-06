GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Aktaş, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği Değerlendirme Sürecine Katıldı

KOSGEB Girişimci Destek Programı – İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimci seçmeleri jüri toplantısı Kocaeli Ticaret Odası ev sahipliğinde Vali İlhami Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

06 Nisan 2026 Pazartesi 14:50

Programa; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, KOSGEB Kocaeli Müdürü İbrahim Ustaömer, KOSGEB Finansal Operasyonlar Müdürü Serdar Yer, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel müdürü Erçin Dinçer katılım sağladı.
Vali İlhami Aktaş’ın jüri olarak katılım sağladığı programda, KOSGEB’e başvuru yapan 13 girişimci işletme ile görüşüldü.

İş fikrinin uygulanabilirliği, katma değer oluşturma kapasitesi, istihdam potansiyeli gibi kriterler çerçevesinde Jüri üyeleri tarafından detaylı biçimde değerlendirmeye alınan ve Kocaeli’nin kalkınma ekosistemine uygun görülen projeler belirlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

