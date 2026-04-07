GEBZE BELEDİYESİ’NDEN SIFIR ATIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sıfır atık anlayışının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, “Doğayı korumak bir tercih değil, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Bugün burada çocuklarımızla birlikte attığımız her adım, yarının daha yaşanabilir dünyasının temelini oluşturuyor” dedi.
Atıklar Toplandı, Ödüller Sahiplerini Buldu
Başkan Büyükgöz, konuşmasının ardından etkinliğe katılan okullara katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim etti. Düzenlenen “Aktı Malzemelerden Kukla Yapımı Yarışması”nın kazananlarına ödülleri verildi. Etkinlik kapsamında öğrencilerin getirdiği ambalaj atıkları mobil atık getirme aracında teslim alınırken, çevreye duyarlı davranışları karşılığında öğrencilere yemek fişleri hediye edildi.
5R İstasyonları ve Etkinlik Finali
Öğrenciler, 5R sıfır atık kuralının anlatıldığı istasyonlarda düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak hem öğrendi hem eğlendi. Programın sonunda öğrenciler, kendilerine verilen yemek fişleriyle Güzide İçten +1 Kafe’de ağırlanarak günün yorgunluğunu keyifli bir şekilde attı.