Kerem Aktürkoğlu’ndan Başkan Büyükakın’a Milli forma

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bugün çok önemli bir ziyaretçisi vardı. Kocaeli’nin gururu; 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off Finali'nde Kosova'yı 1-0 yenmemizi ve 24 yıl aradan sonra turnuvaya katılma hakkı kazanmamızı sağlayan golün sahibi Kerem Aktürkoğlu, Başkan Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde top koşturan Kerem Aktürkoğlu, Başkan Büyükakın’a, isminin yazılı olduğu 7 numaralı Ay-Yıldızlı formayı hediye etti.





Futbol dolu bir sohbetin gerçekleştiği ziyaretin ardından açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Milli futbolcumuz, hemşehrimiz Kerem Aktürkoğlu’nu ağırladık. Dünya Kupası yolunda attığı kritik golle hepimize büyük bir gurur yaşatan kardeşimizin, Ay-Yıldızlı forma altında ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nde nice başarılara imza atmasını temenni ediyorum” dedi. Kerem Aktürkoğlu, kabullerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.