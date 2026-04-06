Saraylı’daki tarihi yapı Büyükşehir’le taçlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin geçmişine tanıklık eden yapıları restore ederek tarihe sahip çıkıyor. Bu kapsamda Gölcük Saraylı’daki tescilli tarihi binanın restorasyonunda son rötuşlar yapılıyor. Aslına uygun olarak yeniden canlanan yapı; sergi salonu, etkinlik ve toplantı gibi kültürel amaçlı faaliyetlerde kullanılacak.

BÜYÜKŞEHİR TARİHE SAHİP ÇIKIYOR



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesine bağlı Saraylı Mahallesi’ndeki tescilli yapıda yürüttüğü yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Kentin tarihi kimliğini yaşatarak gelecek nesillere aktaran Büyükşehir, tarihi yapıda son rötuşları yapıyor. İnce oymaları ve zarif süslemeleriyle döneminin estetik anlayışını yansıtan bu nadide eser, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından gelecek kuşaklara aktarılacak.









ÖZGÜN MİMARİ TİTİZLİKLE KORUNDU



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Üstyapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Koruma Kurulu ve KUDEB denetiminde yürütülen projede; giriş kattaki sergi salonunda yer alan ve yapının en önemli unsurlarından biri olan özgün motifli ahşap tavan korundu. Yapı genelinde deforme olan bölümler, restorasyon projesine uygun ve aslına sadık kalınarak yenilendi. Bina; taş temel üzerine oturan ahşap konstrüksiyon sistemi ve duvar arası ahşap dolgu tekniğiyle inşa edilmiş olup, taşıyıcı sistemde kullanılan meşe ağacı yapıya ilave dayanım sağlıyor. 1900’lü yılların başında inşa edildiği değerlendirilen tarihi yapı, gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak.