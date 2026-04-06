CHP Başiskele'de yaşanan olaylı kavga yargıya taşındı

CHP Başiskele İlçe Başkanlığı'nın 27 Eylül 2025'deki kongresinde mevcut başkan Uğur Falay ile Anıl Acurman yarışmış, Uğur Falay'ın konuşması sırasında salonda yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olayda darp edildiğini belirten 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mert Mirkelam, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.





Mert Mirkelam'ın avukatı Gül Esen Mirkelam aracılığıyla 26 Aralık 2025'de savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde; Mirkelam'ın ablası ve eniştesi olan İlçe Başkanı Uğur Falay'a manevi destek amacıyla kongreye katıldığı ve burada hedef alındığı öne sürüldü.



Dilekçede, delegelerin Mirkelam'ın ensesine sarılarak boğazını sıktığı, gözüne elini soktuğu ve kendisini darp ettiği iddia edildi. Saldırının, kongreyi engellemek amacıyla önceden planlanmış bir linç girişimi olduğu savunularak; meclis üyesi Levent Mustafa Soycan ile partililer Emrecan Özkar ve Emirhan Bayram hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "darp" suçlarından işlem yapılması talep edildi.



"Kasten adam öldürmeye tam teşebbüs iddiası ile ifadeye çağrıldık"









"Başiskele'de partimiz ilçe kongresi gerçekleştirildi ve seçim sonucunda ilçe başkanımız Uğur Falay ve listesi seçimi kazandı. Seçim sonrasında da ilçe başkanı ve yönetimimize karşı partimin meclis üyesi olarak saygı ve uyumla görev yaptım. Kongrenin ardından 6 ay geçtikten sonra şahsım adına üzücü, Başiskele İlçe Örgütü adınaysa talihsiz durumla karşılaştık. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine emniyet müdürlüğüne kasten adam öldürmeye tam teşebbüs iddiası ile ben, partimiz geçmiş dönem ilçe yöneticisi Emre Can Özkar ve gençlik kolları il yöneticisi Emirhan Bayram ifademiz alınmak üzere çağrıldık."





Hakkında suç duyurusunda bulunulan CHP Başiskele Belediye Meclis Üyesi Levent Mustafa Soycan, beraberindeki partililerle birlikte açıklama yaparak iddiaları kesin bir dille reddetti. Soycan, açıklamasında uzun yıllar parti teşkilatlarında görev aldığını ve Başiskele halkının oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:."



"Listelerde yer almadım"



Şikayet dilekçesinin, İlçe Başkanı Uğur Falay'ın aile ofisinde çalışan kayınvalidesi Av. Gül Esen Mirkelam tarafından kaleme alındığına dikkati çeken Soycan, "Şikayet dilekçesinde kongre günü yaşananların değil, kurgunun şikayet konusu edildiğini, yaşananların aksine bir gerçeklik oluşturulmaya çalışıldığını gördük. Kamu görevini icra eden bir meclis üyesi olarak ceza kanunundaki en ağır suçla yargılanmam ve tutuklanmam talep edildiğinden öncelikle tüm komşularımın vicdanına hitap ederek gerçekleri açıklamayı borç bilirim. Hakkımda kongre günü adaylardan Anıl Acurman'ın listesinde olduğum ileri sürülmüş ve seçimi kaybedeceğimizi bildiğimizden seçimi iptal ettirmek adına eylemde bulunduğumuz ifade edilmiştir. Parti tüzüğümüz gereği nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde meclis üyeleri ilçe kongrelerinde aday olamazlar. Bu nedenle hiçbir adayın listesinde yer almam söz konusu olamazdı, listelerde yer almadım" dedi.



"Bu durum iddia sahipleri tarafından bilindiği gibi kamera kayıtları ile de sabittir"



Soycan, kongrede taşkınlık yaptığı iddialarına ise şu sözlerle yanıt verdi:



"Savcılığa sunulan dilekçede, kongre boyunca sürekli taşkınlık yaptığım ileri sürülmüş ise de kongrede hiçbir taşkın eylemim söz konusu değildir. Adaylardan Anıl Acurman'ı öne çıkaracak konuşmam olmadığı gibi kürsü konuşması dahi yapmadım. Yalnızca ilçe başkanı Uğur Falay'ın konuşması sırasında birlikte çalıştığımız dönemde yaptığını ileri sürdüğü çalışmalara dair bir kesite sesli itirazım oldu. Bu da kongre ortamında yapılan açıklamaların gerçekle örtüşmesine olan isteğimden ileri gelmiştir. Söze karışmam divan başkanı tarafından uygun görülmediğinden, kendi isteğimle dışarı yöneldim. İddia edildiği gibi birden fazla kez müdahalede bulunmadım. Birden fazla kez uyarı almadım. Bu durum iddia sahipleri tarafından bilindiği gibi kamera kayıtları ile de sabittir. İddia sahipleri tasarlama iddiasını kuvvetlendirmek adına dilekçelerinin bu bölümünde de gerçek dışı olgu isnatlarında bulunmaktadırlar. Dilekçede ilçe başkanı Uğur Falay'ın kayınbiraderi olduğu belirtilen Mert Mirkelam isimli kişinin kim olduğunu, olay günü böyle bir kimsenin salonda bulunduğunu dahi bilmiyordum. Aksine salondan dışarıya çıkmakta olduğum esnada kolumdan tutup beni çeviren ve sonrasında da hakaret sözleri sarf eden kişiyi ilk kez bu eylemi sırasında gördüm. Sizlerin de vakıf olduğu görüntülere ilk bakışta salondan dışarıya yöneldiğimde kolumdan tutulup çevrildiğim görülmektedir. Sonrasında da sözlere karşılık vermek yerine dışarıya doğru yönelmeyi sürdürdüğümde arkamdan edilen sözlerin devam etmesi üzerine benim uzağımda kargaşanın büyüdüğü görüntülere yansımıştır."



"Şikayet eden kişinin olayda açık provokasyon ve fiili saldırıda bulunduğu görüntü kayıtları ile sabittir"



Hakkında uydurma suç işe şikayet oluşturulduğunu savunan Levent Soycan, "Görüntü kayıtlarında tek bir hakaret, tehdit sözü sarf etmediğim, müştekinin onlarca kişinin arasından geçerek bana ve orada bulunan tüm partililerimize karşı fiili saldırısına karşın hiçbir etkili eylemde bulunmadığım açık ve net iken hakkımda şu şekilde suç uydurulmuştur; 'Bir anda Levent Soycan ile oturan Emrecan Özkan ve içinde bulunduğu kalabalık bir grup, müvekkilin çevresini kuşatarak onu linç etmek amacıyla aralarına almışlardır. Şahıslardan biri arkadan yaklaşarak önce ensesine vurmuş, ardından boğazına sarılarak onu yere doğru yatırmış ve nefes alamaz hale getirmiştir. Aynı anda parmağını müvekkilin gözüne sokarak saldırıya devam etmiştir. Diğer görüntülerde de görülen kişiler ise vur vur şeklinde bağırarak müvekkili yumruklamak suretiyle darp etmeye başlamışlardır.' İddiaya konu olayda kongre günü Emre Can Özkar ile birlikte oturmadığımız gibi, sonrasında da bir arada hareket etmediğimiz, şikayet eden kişinin olayda açık provokasyon ve fiili saldırıda bulunduğu görüntü kayıtları ile sabittir" şeklinde konuştu.