Tatar’dan “Mavi Vatan” vurgusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Üniversite ve Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün davetlisi olarak Kocaeli’ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs ve Mavi Vatan” başlıklı programa katıldı. Tatar, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, “Sadece Kıbrıs’ta yaşayan Türkler için değil, Türkiye’nin bekası için Mavi Vatan’dan vazgeçmemeliyiz” dedi.

ERSİN TATAR VE CİHAT YAYCI KOCAELİ’DE





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Üniversite, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen “Kuzey Kıbrıs ve Mavi Vatan” başlıklı programa katılmak üzere Kocaeli’ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar öğrencilerle buluştu. Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı da engin bilgi birikimiyle Kıbrıs konusunu öğrencilere çarpıcı detaylarla aktarırken, Kıbrıs’ta canını vatan için feda eden İzmitli Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in aziz hatırası da programda yad edildi.











PROTOKOL YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ





Halkevi Gençlik Merkezi Genç Sahne’de gerçekleştirilen programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Vali Yardımcısı Olgun Öner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Nail Karagülle, gaziler ve öğrenciler katıldı.

“1974’TE MEHMETÇİK ADAYA ÇIKMASAYDI…”





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs bir Türk adasıdır. Burada Türklerin geçmişi ve verilen mücadele uzun bir tarihe sahiptir. Kıbrıs Türkleri olarak adada milli kimliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik önemi nedeniyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında kilit bir noktada yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti, tek taraflı müdahale hakkı olmasaydı Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiremeyecekti. Kıbrıs meselesine oldu-bitti gözüyle bakmıyorum. Ana vatan, kardeş vatan, mavi vatan ve gök vatan olmak üzere dört vatan birlikte geleceğe emin ve güçlü adımlarla yürüyebilmek için bunlara çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.





“MAVİ VATAN’DAN VAZGEÇMEMELİYİZ”





Ersin Tatar konuşmasının devamında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenerek yaşatılması gerekiyor. Sadece Kıbrıs’ta yaşayan Türkler için değil, Türkiye’nin bekası için Mavi Vatan’dan vazgeçmemeliyiz. Vatan toprağı kutsaldır. Benim tek doğrum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşamasıdır. Benim siyasetimde, vizyonumda federasyon diye bir şey yoktur. Kıbrıs’ı tarım, teknoloji ve ekonomik yeniliklerle kalkındırmalıyız. Kocaeli’deki yatırımcıları KKTC’ye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük fedakârlıklarla bize bıraktığı emanete sahip çıkacağız. Başta Kıbrıs Barış Harekâtı’nın öncü isimlerinden Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“CEHALET YA DA İHANETLE SUÇLAMAK LAZIM”





Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı konuşmasında, “Kıbrıs’a sahip olmayıp da cihan devleti olan bir devlet tarihte yoktur. Kıbrıs’a sahip olmayan dünyayı yönetemez. Çünkü dünya ticaretinin yüzde 30’u bu havzada döner. Atalarımız bize öyle bir vatan bıraktı ki; 1’e 30 prim verir. Kıbrıs’ı batmayan sabit bir uçak gemisi olarak tarif ederiz. Herkes Kıbrıs’a sahip olmak isterken ‘Kıbrıs’ta ne işimiz var’ diyenleri ya cehaletle ya da ihanetle suçlamak lazım. Kıbrıs tarih boyunca hiçbir zaman Yunan adası olmamıştır. Uydurma bir tarihle KKTC’yi Rumların azınlığı olarak göstermeye çalışıyorlar. Ne KKTC’yi ne de Türkiye Cumhuriyeti’ni yıktırmayacağız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçek bir mavi vatanseverdir. Mavi vatanı tüm kampanyalarında kullanmıştır. Kıbrıs’ta İHA ve SİHA’ları konuşlandırdığımız üssü bir gecede tahsis etmiş bir vatanperverdir” dedi.

“KOCAELİ, CENGİZ TOPEL’İN MEMLEKETİDİR”





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş konuşmasında tüm paydaşlara teşekkür ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Kocaeli’de ağırlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyduğunu belirtti. Başkan Vekili Abiş, “Kıbrıs davası milletimizin güçlü birlik ve beraberliğinin göstergesidir. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz. Kocaeli, Cengiz Topel’in memleketidir ve onun hatırası sorumluluklarımızda yaşamaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler gençliğe yatırım yapan her türlü çalışmayı destekleyeceğiz. Bilinçli, donanımlı ve tarihini bilen bir gençlik geleceğimizin en büyük teminatıdır” ifadelerini kullandı.





