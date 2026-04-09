Çayırova Belediyesi, Finalspor’u yendi liderliğini sürdürdü

Türkiye Basketbol Ligi’nin hafta içi mesaisinde Finalspor’la deplasmanda karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, mücadeleden 67-77 galip ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından Çayırova Belediyesi, ligde son 2 maç öncesinde liderliğini sürdürmeye devam etti.

Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi’nde şampiyonluğa koşuyor. Ligin 32. Haftasında deplasmanda Finalspor’la karşılaşan Çayırova Belediyesi, sahadan 67-77 galip ayrılmayı başararak, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmeyi başardı. Tofaş Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye baş antrenör Ender Aslan’ın öncülüğünde Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Hakan Yapar ve Nysier Brooks ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, maçın ilk periyoduyla birlikte oyuna ağırlığını koydu ve çeyreği, 15-25 önde kapatan taraf oldu. İkinci periyotta da farkı biraz daha açan temsilcimiz, mücadelenin devre arasına 33-46’lık üstünlükle gitti.





BROOKS’TAN 22 SAYI



Üçüncü periyot başında arka arkaya skor bulan rakibine karşı cevap veren Çayırova Belediyesi, maçın karar çeyreğine, 45-59’luk üstünlükle gitmeyi başardı. Karşılıklı basketlerle geçilen son periyodun ardından ise maçı kazanan 67-77’lik üstünlükle Çayırova Belediyesi oldu. Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer oyuncusu 22 sayılık performansıyla Nysier Brooks olurken, Hakan Yapar’ın da 16 sayısı galibiyette önemli bir rol oynadı. “ADIM ADIM HEDEFE”



Bursa deplasmanında takımı yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Final Spor maçını da kayıpsız geçtik! Deplasmanda Final Spor karşısında ortaya koyduğu mücadeleyle önemli bir galibiyete daha imza atan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Adım adım hedefe” dedi.



ŞAMPİYONLUK YOLUNDA SON 2



Ligde son iki haftaya giren Çayırova Belediyesi, kalan maçları kazanması halinde ligi şampiyon olarak tamamlayıp, Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak. Çayırova Belediyesi, şampiyonluk yolunda bir sonraki karşılaşması ise 12 Nisan Pazar günü saat 18.15’te Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler’le olacak. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabakada tek hedef galibiyet.







