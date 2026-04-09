Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Turnuvaya katılan ilçe protokolü, öğrencilerin heyecanına ortak olarak başarı dileklerini iletti. Programda, akıl ve zeka oyunlarının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekildi.
Strateji Ve Zeka Yarıştı
Turnuva boyunca öğrenciler; mangala, abluka ve kulami gibi oyunlarda kıyasıya mücadele etti. Strateji geliştirme, dikkat ve hızlı düşünme becerilerinin ön plana çıktığı karşılaşmalar, izleyenlerden büyük ilgi gördü.
Hem Eğlence Hem Gelişim
Çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini artırmayı hedefleyen turnuva, aynı zamanda sosyal etkileşimi güçlendiren bir ortam sunarak, renkli anılarla tamamlandı.