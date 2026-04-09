Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Gebze Kaymakamlığı, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve Gebze Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 8. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Gebze Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, ilçe protokolünün katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

09 Nisan 2026 Perşembe 14:03

Protokol Öğrencileri Yalnız Bırakmadı

Turnuvaya katılan ilçe protokolü, öğrencilerin heyecanına ortak olarak başarı dileklerini iletti. Programda, akıl ve zeka oyunlarının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekildi.


Strateji Ve Zeka Yarıştı

Turnuva boyunca öğrenciler; mangala, abluka ve kulami gibi oyunlarda kıyasıya mücadele etti. Strateji geliştirme, dikkat ve hızlı düşünme becerilerinin ön plana çıktığı karşılaşmalar, izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Hem Eğlence Hem Gelişim

Çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini artırmayı hedefleyen turnuva, aynı zamanda sosyal etkileşimi güçlendiren bir ortam sunarak, renkli anılarla tamamlandı. 


