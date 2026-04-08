Darıca’da Enginar Futbol Turnuvası heyecanı başladı

Darıca’nın simgelerinden biri olan enginarın adıyla düzenlenen 1. Enginar Futbol Turnuvası başladı. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren ve 40 takım ve 480 sporcunun katıldığı turnuva 2 ay boyunca devam edecek.

08 Nisan 2026 Çarşamba 14:26

 Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Enginar Futbol Turnuvası Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın başlama vuruşuyla başladı. İlçenin simgelerinden biri olan enginarın adıyla gerçekleştirilen organizasyon, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasında dayanışma ve kaynaşmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

40 TAKIM 480 SPORCU

Toplam 40 takım ve 480 sporcunun katılım sağladığı turnuva, iki ay boyunca sürecek müsabakalarla sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Dostluk ve centilmenliğin ön planda tutulacağı turnuva boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan katılımcılar aynı sahada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verecek.

KAZANAN DOSTLUK OLACAK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, turnuvanın ilçedeki sosyal birlikteliğe katkı sağlayacağını belirterek “Darıca’nın simgelerinden biri olan enginarın adıyla düzenlediğimiz bu anlamlı organizasyonun dostluğun kazandığı güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Katılım sağlayan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Darıca ailesi kimliğini güçlendirecek birlik beraberliği arttıracak turnuvanın centilmence geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. İlçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen turnuva, iki ay boyunca sürecek karşılaşmaların ardından oynanacak final müsabakasıyla tamamlanacak.

