Darıca’da Enginar Futbol Turnuvası heyecanı başladı

40 TAKIM 480 SPORCU
Toplam 40 takım ve 480 sporcunun katılım sağladığı turnuva, iki ay boyunca sürecek müsabakalarla sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Dostluk ve centilmenliğin ön planda tutulacağı turnuva boyunca farklı kurum ve kuruluşlardan katılımcılar aynı sahada buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verecek.
KAZANAN DOSTLUK OLACAK
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, turnuvanın ilçedeki sosyal birlikteliğe katkı sağlayacağını belirterek “Darıca’nın simgelerinden biri olan enginarın adıyla düzenlediğimiz bu anlamlı organizasyonun dostluğun kazandığı güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Katılım sağlayan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Darıca ailesi kimliğini güçlendirecek birlik beraberliği arttıracak turnuvanın centilmence geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. İlçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen turnuva, iki ay boyunca sürecek karşılaşmaların ardından oynanacak final müsabakasıyla tamamlanacak.