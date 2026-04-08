4 araca çarptı, hızını alamayıp markete daldı

Gebze'de bir otomobil, hafif ticari araca ve park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra markete daldı. Sürücünün yaralandığı kazada markette ve araçlarda hasar oluştu. Otomobilin ilk araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak savrulduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.O.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle toplam 5 aracın yanı sıra markette de ağır hasar meydana geldi.

Öte yandan, otomobilin ilk araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak savrulduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde seyreden Ö.O.U. idaresindeki 41 TZ 762 plakalı otomobil, yol kenarındaki park alanından yola çıkış yapan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak park halindeki 3 araca daha çarptı. Hızını alamayan araç, yol kenarındaki bir markete girerek durabildi.