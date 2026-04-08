İş kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Sercan Aktaş'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aktaş için Köseköy İstasyon Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç işçinin cenazesi, kılınan namazın ardından çok sayıda seveninin katılımıyla İstasyon Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.





Cenazeye Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan da katıldı. KOCAELİ (İHA)

Ovacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren Goodyear lastik fabrikasında dün öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, Sercan Aktaş (28) çalıştığı esnada lastik sarma makinesine sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Aktaş, ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Genç işçi, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.