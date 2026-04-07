Saldırganlar kiralık aracı geri vermemiş: Teslim süresi dün dolmuş
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislerle çatışmaya giren saldırganların kullandığı aracın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiralandığı ve teslim süresinin dün akşam dolduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, saldırganların olay yerine geldiği aracın izi Kocaeli'nin Dilovası ilçesine uzandı. Şüphelilerden Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30'da kiralanan aracın, sözleşmeye göre 6 Nisan Pazartesi (dün) aynı saatte teslim edilmesi gerektiği tespit edildi. Teslim süresi geçmesine rağmen aracı iade etmeyen şüphelilerin bugün eylemi gerçekleştirdikleri anlaşıldı.