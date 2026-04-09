Kocaeli'de, İstanbul'daki silahlı saldırının failleriyle irtibatlı 32 şüpheli yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Beşiktaş'ta gerçekleşen silahlı saldırı olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu saldırının failleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 32 şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.





Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, havalı tüfek ile çok sayıda çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Baskınlarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.