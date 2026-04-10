KÜLTÜR VE SANAT:
Engin Benli, Gonca’ya hayran kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok başarı hikâyesine imza atan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, “Sanatta Ben de Varım Projesi” kapsamında sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Engin Benli’yi ağırladı. Sanatın kapsayıcı gücünü merkeze alan proje doğrultusunda gerçekleşen ziyarette Benli, merkezde yürütülen çalışmalara hayran kaldı.

10 Nisan 2026 Cuma 13:34

ATÖLYELERİ İNCELEDİ, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesindeki atölyeleri tek tek gezen sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Engin Benli, özel gereksinimli bireyler için yürütülen eğitim faaliyetlerini yakından gözlemledi. Sanatın farklı alanlarında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Benli, sunulan imkânların ve oluşturulan üretim ortamının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

ÖĞRENCİLERLE SAMİMİ BULUŞMA

Ziyaret programı kapsamında konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Benli, soru-cevap etkinliğine katıldı. Sanat yaşamına dair deneyimlerini paylaşan oyuncu, öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Etkinlik, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.


“HER AYRINTISI DÜŞÜNÜLMÜŞ”

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Benli, merkezdeki ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gerçekten çok güzel bir enerji var, her şey çok ince düşünülmüş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Şehrimizde böyle bir yerin olması gurur verici” ifadelerini kullandı.


“SANATTA BEN DE VARIM PROJESİ” NEDİR?

Ziyaretin bir parçası olan “Sanatta Ben de Varım Projesi”, özel gereksinimli bireylerin hem sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyor hem de kendilerini ifade etme becerilerini ve özgüvenlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında halk oyunları, tiyatro, müzik, ritim, el sanatları, koro ve dijital medya gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmalarla bireylerin aktif katılımı sağlanıyor. Grup çalışmaları sayesinde iş birliği, iletişim ve sosyal etkileşim becerileri güçlenirken, aynı zamanda dikkat, odaklanma, motor beceriler ve bilişsel gelişim destekleniyor. Günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesine de katkı sunan proje, bireylerin bağımsızlık düzeylerini artırmayı hedefliyor. Ortaya çıkan eserlerin sergilenmesiyle katılımcıların görünürlüğü artarken, kültürel ve sanatsal farkındalık da güçlendiriliyor. Böylece her bireyin “ben de varım” diyebildiği kapsayıcı bir sanat ortamı oluşturuluyor.


