Miryokefalon’un 850. Yılına 850 Fidanlık Anlamlı Dokunuş

Miryokefalon Savaşı'nın tarihteki önemi





Miryokefalon Savaşı , Anadolu’nun kaderini belirleyen en kritik mücadelelerden biri olarak tarihe geçti. II. Kılıç Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu, I. Manuel Komnenos yönetimindeki Bizans güçlerini mağlup etti.

Zaferle birlikte Bizans’ın Anadolu’yu geri alma umutları büyük ölçüde sona ererken, bölgenin kalıcı Türk yurdu olduğu kesinleşti.



Isparta'da anlamlı bir vefa örneği: 850 adet fidan dikildi



1176 yılında kazanılan Miryokefalon Zaferi, Anadolu’nun tapusunun tescil edildiği, en az Malazgirt kadar hayati bir dönüm noktasıdır. Bu büyük zaferin 850. yıl dönümüne yaklaşırken, Isparta’da anlamlı bir vefa örneğine imza atıldı.



Miryokefalon Zafer Derneği ile Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, aziz şehitlerimizin anısına 850 adet sedir fidanı dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.



Yeşil Vatan Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, tarihin doğayla yaşatılması yönündeki kararlılığın somut bir örneği olarak dikkat çekti.



Doğaya katkı sunmak ve genç nesillere çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğretmenler, öğrenciler ve çeşitli dernek temsilcileri bir araya geldi. Belirlenen alanda toplam 850 adet sedir fidanı toprakla buluşturularak geleceğe umut olacak bir çalışma hayata geçirildi.

Etkinlikte konuşan yetkililer, yeşil alanların artırılmasının sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, “Yeşil Vatan için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek” mesajını verdi.



Katılım sağlayan dernekler, öğretmenler ve öğrencilerimiz belirlenen alanda 850 adet Sedir fidanlarını toprakla buluşturarak çevreye duyarlılığın artırılmasına yönelik örnek bir çalışmaya imza attı. Etkinlikte, sürdürülebilir bir gelecek için yeşil alanların çoğaltılmasının önemi ve Yeşil Vatan için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirttiler.







Bir mücadelenin hikayesi: Mehmet Ali Çelik



Miryokefalon Zaferi’nin Isparta topraklarında, Gelendost ve Yenice hattında kazanıldığını kanıtlamak için ömrünü bu davaya adayan gazeteci Mehmet Ali Çelik’in gayretleri bugün meyvelerini veriyor. Artık ders kitaplarında bu zaferin coğrafi konumu net bir şekilde yer alıyor.



Isparta’da görev yapan bir valinin sarf ettiği “Önemli olan savaşın kazanılmasıdır, nerede kazanıldığı önemli değil” şeklindeki ifade, Mehmet Ali Çelik için bir kırılma anı oldu. Bu sözü kabul edemedi. Çünkü ona göre bir zaferin sadece sonucu değil, gerçekleştiği coğrafya da tarihî kimliğin ve hafızanın ayrılmaz bir parçasıydı.



İşte bu tepki, zamanla bir mücadeleye dönüştü.



Mehmet Ali Çelik, Miryokefalon Zaferi’nin Isparta topraklarında kazanıldığını savunarak bu konuda tek başına bir çaba başlattı. İlk etapta ferdi olarak yürüttüğü bu çalışma, zamanla karşılık buldu, destek gördü ve genişledi. Onun kararlı duruşu, yalnız bir gayretten çıkıp toplumsal bir sahiplenmeye dönüştü.



Bugün gelinen noktada ise bu hareket, kurumsal bir yapıya kavuşarak Miryokefalon Zafer Derneği’nin kurulmasına kadar ilerledi.









Mehmet Ali Çelik’in öncülüğünde son yıllarda dikkat çekici gelişmeler yaşandı:

Isparta Valisi Abdullah Erin’in göreve başlamasının ardından, valilik logosuna Miryokefalon Zaferi’ni simgeleyen çift başlı Selçuklu kartalı eklendi.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önemli bir kavşağa “Miryokefalon” adını verdi ve konunun tescili için Türk Tarih Kurumu nezdinde girişimde bulundu.

Tarih-coğrafya uzmanı Ramazan Topraklı, zaferin Isparta topraklarında kazanıldığına dair kapsamlı bir eser kaleme aldı.



10 bin adet Miryokefalon haritası bastırıldı ve geniş kitlelere ulaştırıldı.



Miryokefalon Zafer Derneği kuruldu.



Her yıl 17 Eylül’de camilerde hatimler indirildi, dualar edildi, geleneksel ikramlar gerçekleştirildi.



Isparta’da Çin ortaklı bir elektrikli araç firması, ürettiği araca “Miryokefalon” ismini verdi.



En dikkat çekici gelişmelerden biri ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılında dağıttığı ders kitaplarında, zaferin Gelendost/Yenice hattında kazanıldığına dair ifadelerin yer alması oldu.

Devri Alem TV ve Belgeselcinin Not Defteri



Süleyman Demirel Üniversitesi ve Demirel Müzesinden Selçuklu mirasına uzanan içerikleriyle Isparta’nın saklı tarihini gün yüzüne çıkaran gazetecilikte 41 yılı geride bırakan, “ Devri Alem TV ”nin yönetmenliğini üstlenen ve Gebze Gazetesi’nin kurucusu olan İsmail Kahraman, hazırladığı belgesellerle dikkat çekiyor.

Isparta’ya birkaç kez giderek Miryokefalon Savaşı ’nın izlerini yerinde inceleyen İsmail Kahraman , '' İnsanlar çoğu zaman hayattayken hak ettikleri değeri göremiyor. Mehmet Ali Çelik ise özellikle cesur gazeteciliği ve ortaya koyduğu mücadele ile Isparta kamuoyunda önemli bir karşılık bulmuş durumda. Bir anket yapılsa, hakkında olumsuz yazılar yazdığı kişiler dışında, Isparta halkının büyük çoğunluğunun kendisini takdir edeceğine inanıyorum. Özellikle Miryokefalon konusundaki katkıları değerlendirildiğinde bu oranın daha da yüksek çıkacağı kanaatindeyim. Bu nedenle, “yaşarken hakkını teslim etmek” adına bu yazıyı kaleme aldım. Elbette hepimiz insanız. Hatalarımız, eksiklerimiz olabilir. Ancak burada biz, bardağın dolu tarafına baktık. Mehmet Ali Çelik’in Isparta’ya kattığı değeri, ortaya koyduğu emeği ve bıraktığı izi yazdık .'' ifadelerini kullandı.



Gebze Gazetesinde Miryokefalon Savaşı ile ilgili yapılan canlı yayın:



