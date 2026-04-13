GENEL:
Yunus polisleri, çocukların gönlünü fethetti

Lokomotif Çocuk Köyü minikleri, polis amcalarını ağırladı.

13 Nisan 2026 Pazartesi 11:26

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Lokomotif Çocuk Köyü, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekiplerini misafir etti. Lokomotifin minikleri, polis amcaları ile unutamayacakları anlar geçirdi.

 

YUNUS EKİPLERİNDEN SÜRPRİZ ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne Bağlı Lokomotif Çocuk Köyü, Polis Haftası dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Lokomotif Çocuk Köyü’ndeki çocuklarla bir araya geldi.

 

MİNİKLER, SORULARINA YANIT BULDU

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Yunus polisleri, Lokomotif Çocuk Köyü vagonlarını gezerek miniklerle buluştu. Vagonlarda çocuklarla sohbet eden Polis ekipleri, onların merak ettiği sorulara cevaplar verdi.

 

POLİSLER, BAYRAKLAR İLE UĞURLANDI

Etkinlikte minikler, polislerin haftasını kutlayarak sevgilerini dile getirdi. Samimi anlara sahne olan buluşma, çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirirken, polislik mesleğine olan ilgiyi de artırdı. Programın sonunda çocuklar Yunus ekipleri ve polis motosikletleri ile hatıra fotoğrafı çekti. Çocuklar ve veliler, programın ardından polisleri Türk bayrakları arasında uğurladı.

