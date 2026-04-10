Çayırova Kaymakamı ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü, İKTAV Kütüphanesi’ni ziyaret etti

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, İKTAV Kütüphanesi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi. Kütüphanenin “yaşayan bir tarih” niteliği taşıdığına dikkat çekerek, çocuklara tarih bilinci kazandırmaya yönelik projelerin hayata geçirileceği vurgulandı.

İKTAV Kütüphanesi'ne ziyaret





Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette kütüphaneyi derinlemesine inceleyen heyet, mekânın adeta tarih kokan bir atmosfere sahip olduğunu ifade etti.





Kütüphanenin kurucusu ve aynı zamanda

belgeselci/yazar İsmail Kahraman









yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Eğitim, kültür ve tarih alanında önemli bir merkez haline gelen kütüphanenin, bölgeye sağladığı katkılar vurgulandı.

''Yaşayan bir tarih''





Ziyaretlerinden oldukça memnun kalan Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, kütüphanenin adeta yaşayan bir tarih niteliği taşıdığına dikkat çekerek, gerçekleştirdikleri geziden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.



10. sınıf Tarih kitabı hediyesi



Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir tarafından, İKTAV Kütüphanesi’nin kurucusu İsmail Kahraman’a 10. sınıf tarih kitabı hediye edildi. Ziyaret sırasında gerçekleştirilen bu anlamlı hediye takdimi, eğitime ve tarihe verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.



Ayrıca Recep Demir, hayata geçirmeyi planladıkları projeler kapsamında ön bilgi verdi ve davette bulundu. Yapılması planlanan projelerin, öğrencilerin tarih bilincini artırmaya ve kültürel değerlerle daha yakından buluşmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.





Çocuklara tarih bilinci aşılanacak





Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, çocuklara yönelik hem eğitici hem de öğretici çalışmaların hayata geçirilmesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çayırova’nın tarihinin bilinmesi ve bu bilincin çocuklara aşılanması gerektiğine vurgu yapan Önal, bu doğrultuda çeşitli etkinlikler ve programlar düzenleneceğine dikkat çekti.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İsmail Kahraman, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.







Haber: Meldanur Çakır









