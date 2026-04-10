Kocaeli'nde otobüs şoförünün örnek davranışı kamerada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. bünyesinde, Maşukiye-Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü güzergahında görev yapan otobüs şoförü Orhan Haymanalı, durakta inen yaşlı bir yolcunun akan trafikte yolun karşısına geçmekte zorlandığını fark etti.





Aracını güvenli bir noktada durduran duyarlı şoför, otobüsten inerek yaşlı adamın yanına gitti. Trafiği kontrol eden Haymanalı, yaşlı vatandaşa koluna girerek eşlik etti ve sağ salim yolun karşısına geçirdi.



