Kocaeli'nde otobüs şoförünün örnek davranışı kamerada

Kocaeli'nde belediye otobüsü şoförünün, yaşlı vatandaşa eşlik ederek yolun karşısına geçirdiği anlar araç içi kamerasına yansıdı.

10 Nisan 2026 Cuma 14:22

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. bünyesinde, Maşukiye-Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü güzergahında görev yapan otobüs şoförü Orhan Haymanalı, durakta inen yaşlı bir yolcunun akan trafikte yolun karşısına geçmekte zorlandığını fark etti. 

Aracını güvenli bir noktada durduran duyarlı şoför, otobüsten inerek yaşlı adamın yanına gitti. Trafiği kontrol eden Haymanalı, yaşlı vatandaşa koluna girerek eşlik etti ve sağ salim yolun karşısına geçirdi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, araç içi kameralarına yansıyan anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şoförün nezaketini takdir eden Başkan Büyükakın, "Görevinin ötesine geçip gönüllere dokunan kaptanımızı yürekten kutluyorum" notunu düştü.  


