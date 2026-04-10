Aracını güvenli bir noktada durduran duyarlı şoför, otobüsten inerek yaşlı adamın yanına gitti. Trafiği kontrol eden Haymanalı, yaşlı vatandaşa koluna girerek eşlik etti ve sağ salim yolun karşısına geçirdi.
Kocaeli'nde otobüs şoförünün örnek davranışı kamerada
Kocaeli'nde belediye otobüsü şoförünün, yaşlı vatandaşa eşlik ederek yolun karşısına geçirdiği anlar araç içi kamerasına yansıdı.
