KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ’NDEN BEYİN CERRAHİSİNDE ÖNEMLİ BAŞARI
Kocaeli Şehir Hastanesi, beyin ve sinir cerrahisi alanındaki nitelikli sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde gerçekleştirilen ileri düzey serebral vasküler cerrahi operasyonu ile yüksek riskli bir beyin anevrizması başarıyla tedavi edildi.
ile kapatıldı. Anevrizma sonrası damar çapının 1,6 mm gibi oldukça dar olması nedeniyle endovasküler yöntem uygun görülmemiş, multidisipliner değerlendirme sonucunda açık cerrahi yaklaşım tercih edilmiştir.
Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi hekimlerimizden Doç. Dr. Barış Özöner’in başkanlığındaki uzman ekip tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Hastanın yaşı, eşlik eden hastalıkları ve anevrizmanın kompleks yapısı nedeniyle operasyon süreci yüksek dikkat ve ileri cerrahi deneyim
gerektirmiş; süreç alanında yetkin ekip tarafından titizlikle yönetilmiştir.
Elde edilen bu başarılı sonuç, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin ileri cerrahi kapasitesini, güçlü teknik altyapısını ve nitelikli insan kaynağını bir kez daha ortaya koyarken; sağlık hizmetlerinde kalite ve güvenin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamıştır.