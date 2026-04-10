Büyükşehir’den kansere farkındalık çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında kadın sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Anne Şehir Merkezleri’nde düzenlenen etkinliklerle kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına dikkat çekildi.

KADIN SAĞLIĞINA DAİR HER ŞEY KONUŞULDU





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anne Şehir Merkezi Nilüfer ve Defne’de “Kadın Sağlığına Dair Her Şey” başlıklı seminer düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen programa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç da katıldı. Anne Şehir Merkezi üyelerinin ilgi gösterdiği programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Midvar Daşdemirova ile Uzm. Klinik Psikolog Büşra Ay kadınlarla bir araya geldi. Kadın sağlığına dair önemli bilgilerin paylaşıldığı seminerde katılımcıların soruları da yanıtlandı.





KANSER HAFTASI’NDA BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI





Anne Şehir Merkezi Begonya ve Akasya’da ise 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kanser konusunda bilgilendirme yapılarak kadınların bilinçlendirilmesi sağlandı. Erken teşhisin önemine dikkat çekilen programda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi” ile kadınlara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.





