GENEL:
Büyükşehir’den kansere farkındalık çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında kadın sağlığına yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Anne Şehir Merkezleri’nde düzenlenen etkinliklerle kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına dikkat çekildi.

10 Nisan 2026 Cuma 12:05

KADIN SAĞLIĞINA DAİR HER ŞEY KONUŞULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anne Şehir Merkezi Nilüfer ve Defne’de “Kadın Sağlığına Dair Her Şey” başlıklı seminer düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen programa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç da katıldı. Anne Şehir Merkezi üyelerinin ilgi gösterdiği programda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Midvar Daşdemirova ile Uzm. Klinik Psikolog Büşra Ay kadınlarla bir araya geldi. Kadın sağlığına dair önemli bilgilerin paylaşıldığı seminerde katılımcıların soruları da yanıtlandı.

KANSER HAFTASI’NDA BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMASI

Anne Şehir Merkezi Begonya ve Akasya’da ise 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kanser konusunda bilgilendirme yapılarak kadınların bilinçlendirilmesi sağlandı. Erken teşhisin önemine dikkat çekilen programda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi” ile kadınlara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.


banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

