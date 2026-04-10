Büyükakın, soydaşlarımızı yalnız bırakmıyor

ÜÇ GÜN KOCAELİ’Yİ GEZDİLER





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayı boyunca gönül coğrafyamızda kurulan Kardeşlik Sofraları’na katılmış, soydaşlarımızla birlikte iftar yapmıştı. Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Mısır Kahire ve Suriye Halep’teki iftarlara katılan Başkan Büyükakın, İskeçe Müftülüğü himayesinde eğitim gören öğrencilerin “Kocaeli’yi görmek istiyoruz” talebi ile karşılaşmıştı. Başkan Büyükakın bu talebi geri çevirmedi ve o öğrenciler 3 gün boyunca Kocaeli’de ağırlandı. Programın son gününde ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler çok güzel ağırlandıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı tanıdığı için Büyükakın’a teşekkür ettiler.





“SİZİ KENDİMİZDEN GÖRÜYORUZ”





Öğrencileri “Hoş geldiniz” diyerek selamlayan Başkan Büyükakın, iki bölge arasında hiçbir fark olmadığının altını çizerek, “Biz sizi kendimizden görüyoruz. Soydaşız, kardeşiz. Biz artık biriz. Siz, bizim kıymetlimizsiniz. Balkanlar’daki soydaşlarımızın ve kardeşlerimizin her zaman en güçlü destekçisi, evi ve güven kapısı olmaya devam edeceğiz. Yalnız olmadığınızı göstermek için Ramazan ayında Kardeşlik Sofraları kurduk. Aynı şekilde Mısır’da Gazzeli ailelerle bir araya geldik, Suriye’nin Halep kentinde iftar düzenledik. Dört yıl önce, Ukrayna’ya yardım tırımızı gönderdik. Çünkü biz meseleye insani boyutta bakıyoruz. Çünkü Türk böyle düşünür. Tarih boyunca da böyle yapmıştır” dedi.



“UNUTMAYIN, BURASI SİZİN EVİNİZ”





Başkan Büyükakın, gittiği topraklarda hiçbir zaman zulmetmeyen ve barış götüren Türklerin bu yönüyle kilit taşı görevi gördüğünü belirtti. Bu misyonun örnek alınmasını isteyen Başkan Büyükakın, “Biz ne zaman güçlü olduysak, başka coğrafyalarda zulüm azalıyor. İşte siz böyle bir milletin evlatlarısınız. Ve bu milletin evlatlarına dünya nöbeti tutmak miras kalmıştır. Biz dünya nöbetini tutarsak dünyaya huzur gelecek. Sizin de böyle düşünmenizi istiyorum. İstiyoruz ki sizler de daha iyi yetişin. Daha güzel şartlarda, imkanlarda olun. Siz başarılı olursanız, biz de başımız dik gezeriz. Unutmayın ki burası sizin eviniz” ifadelerini kullandı.



İKİ ÖNEMLİ GÖRÜŞME YAPTI





Başkan Büyükakın öğrencilerle buluşmasının ardından yine Batı Trakya’daki soydaşlarımızın hayatına dokunacak iki önemli görüşme gerçekleştirdi. İlk olarak AKEA Kültür, Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı Korab Hajraj ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Başkan Büyükakın, Kosova’da 2004 yılından bu yana başarıyla yürütülen Hasan Tahsin Enstitüsü ve Filizat gibi vizyoner projelerle ilgili bilgi aldı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan görüşmede de birlikte ilimizdeki dayanışma ruhu ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.







