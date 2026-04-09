Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi

Kocaeli genelinde vatandaşların SEDAŞ ile ilgili yaşadığı mağduriyetler şikayet platformlarında binleri aşarken, tepkiler yollara da yansıdı. Bir vatandaş, otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle kuruma olan tepkisini trafikte gösterdi.

Kocaeli'nin birçok ilçesinde haberli veya habersiz şekilde gerçekleştirilen, bazen tüm günü bulan elektrik arızaları ve altyapı çalışmaları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Evden çalışanlar, esnaf ve beyaz eşyası bozulan vatandaşlar duruma tepki gösteriyor.





Türkiye'nin en çok kullanılan şikayet platformundan seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, binlerce kayıt oluşturdu. Tüketicilerin platforma yansıyan en büyük şikayetleri arasında; kesintiler nedeniyle elektronik cihazların ve kombilerin yanması, çağrı merkezi 186'ya ulaşılamaması ve muhatap bulunamaması yer alıyor.



"Bir insanın hayatı bu kadar riske atılamaz"



Şikayetlerde vatandaşlar, "Yaklaşık 1,5 yıldır, özellikle gece 00.00'dan sonra, 2 ila 6 saat, bazı zamanlarda ise 8 saate kadar uzayan sık elektrik kesintileri yaşıyoruz. Evimizde solunum cihazına (Auto cpap) bağlı bir hastamız bulunuyor ve bu kesintiler sırasında cihaz defalarca kapandı. Bir insanın hayatı bu kadar riske atılamaz", "Uzun süren bu kesinti nedeniyle evde günlük işlerimizi yapamaz hale geldik ve ciddi şekilde mağdur oluyoruz", "Hava soğuk olduğu için evdeki çocuklar üşüyor ve temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Bu kadar uzun süreli bir kesintinin, özellikle soğuk havada ve çocukların olduğu bir evde ciddi mağduriyet oluşturduğunu belirtmek istiyorum", "Sürekli yaşanan voltaj dalgalanması yüzünden cihazlarımız bozuldu" diyerek Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (SEDAŞ) yönelik tepkilerini dile getiriyor.