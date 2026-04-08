Kulübedeki baltalı ve kazmalı cinayette iki kuzene toplam 30 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alandaki kulübede berberi balta ve kürekle öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki kuzen, toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

08 Nisan 2026 Çarşamba 16:59

Olay, 19 Ocak 2025 tarihinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkiinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut (35) hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmada Yiğit C.B. ve Nazir B. (18) gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Otopsi sonucunda maktulün vücudunda kesici ve ezici aletle oluştuğu değerlendirilen toplam 24 yara bulunduğu tespit edildi. 
Sanık Yiğit C.B. önceki duruşmada, dağ evinde kaldıklarında İsa Turgut'un kuzenine taciz ettiğini öne sürerek, tartışma sırasında kontrolünü kaybedip balta ile Turgut'a vurduğunu söylemişti. 
 
Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi 

'Kasten öldürme' ve 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
  
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, her iki sanığın 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'yağma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. 

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yiğit C.B., cinayetin maktulün taciz eylemi sonrasında gerçekleştiğini öne sürerek, "Eyleme katıldığım için pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Maktule ait motosikleti ve parayı almamız yağma amaçlı değildi, olay yerinden uzaklaşabilmek içindi" ifadelerini kullandı. 

Diğer sanık Nazir B. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek, lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazir B.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, taciz iddiasının şüphede kalması nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak sanığın cezasını 18 yıla düşürdü.  

Diğer sanık Yiğit C.B.'ye ise olay tarihinde 18 yaşından küçük olması dikkate alınarak 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, her iki sanığın 'yağma' suçundan ise beraatine hükmetti. 


