Kulübedeki baltalı ve kazmalı cinayette iki kuzene toplam 30 yıl hapis cezası

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
'Kasten öldürme' ve 'kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık' suçundan açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, her iki sanığın 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'yağma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yiğit C.B., cinayetin maktulün taciz eylemi sonrasında gerçekleştiğini öne sürerek, "Eyleme katıldığım için pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Maktule ait motosikleti ve parayı almamız yağma amaçlı değildi, olay yerinden uzaklaşabilmek içindi" ifadelerini kullandı.
Diğer sanık Nazir B. de mütalaayı kabul etmediğini belirterek, lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazir B.'yi 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, taciz iddiasının şüphede kalması nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak sanığın cezasını 18 yıla düşürdü.
Diğer sanık Yiğit C.B.'ye ise olay tarihinde 18 yaşından küçük olması dikkate alınarak 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, her iki sanığın 'yağma' suçundan ise beraatine hükmetti.