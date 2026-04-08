Kulübedeki baltalı ve kazmalı cinayette iki kuzene toplam 30 yıl hapis cezası

Olay, 19 Ocak 2025 tarihinde Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkiinde ormanlık alanda bulunan kulübede meydana geldi. Bir yakını tarafından kulübesinde başına baltayla vurulmuş halde bulunan berber İsa Turgut (35) hastaneye kaldırıldı. Turgut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayete ilişkin inceleme başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yürütülen çalışmada Yiğit C.B. ve Nazir B. (18) gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Otopsi sonucunda maktulün vücudunda kesici ve ezici aletle oluştuğu değerlendirilen toplam 24 yara bulunduğu tespit edildi.





Sanık Yiğit C.B. önceki duruşmada, dağ evinde kaldıklarında İsa Turgut'un kuzenine taciz ettiğini öne sürerek, tartışma sırasında kontrolünü kaybedip balta ile Turgut'a vurduğunu söylemişti.