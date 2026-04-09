ASAYİŞ:
Kocaeli'de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde plastik ve promosyon fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Bölgeyi yoğun duman altında bırakan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

09 Nisan 2026 Perşembe 11:06

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Kirazlıyalı Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren plastik ve promosyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Plastik malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyürken, gökyüzünde ilçenin büyük bir bölümünden görülebilen yoğun duman bulutu oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan polis ve Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşların tehlikeli alana girmesini engelledi. 

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybının, yaralanmanın ya da dumandan etkilenme vakasının yaşanmadığı yangınla ilgili çalışmaları, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan olay yerine gelerek takip etti. 

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. 


