Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı aldık"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı yatırımlarının tamamlanarak üstyapı düzenlemelerine geçildiği Mimar Sinan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Söğüt, "Altyapı gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Vatandaşımızın da sabrının zorlandığı zamanlar oldu. Sorunu görmezden gelip, tozu sümenin altında bırakmadık, doğrusunu yaptık" dedi.

10 Nisan 2026 Cuma 10:06

Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Başkan Şener Söğüt, asfalt serimi öncesi hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, mahalle sakinlerinin konforlu ulaşıma kavuşması için sona yaklaşıldığını kaydetti. Çalışmaların tamamen bittiği cadde ve sokaklardaki asfaltlama işlemlerini denetleyen Söğüt, altyapı yenileme sürecinin zorluklarına dikkati çekti. 

Kentin en büyük eksikliğini gidermek için yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Söğüt, "Altyapı gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Vatandaşımızın da sabrının zorlandığı zamanlar oldu. Ama bu kentin en büyük eksikliğiydi. Sorunu görmezden gelip, tozu sümenin altında bırakmadık, biz doğrusunu yaptık" değerlendirmesinde bulundu. 

Altyapı çalışmalarının uzun vadeli şehirleşmenin en önemli adımlarından biri olduğuna işaret eden Söğüt, yapılan yatırımlarla sadece bugünün değil, geleceğin de planlandığını ifade etti. Söğüt, yenilenen altyapı sayesinde yağmur suyu, kanalizasyon ve diğer temel hizmetlerin çok daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

Başkan Şener Söğüt, incelemelerinin ardından bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. 



İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam...
Darıca'da son 7 yılda 34 yeni park ve 22 semt sahası yapıldı. 2026 yılı içerisinde ise 5 yeni park ve...

Haberi Oku