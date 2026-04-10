Söğüt'ten altyapı mesaisi:

Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Başkan Şener Söğüt, asfalt serimi öncesi hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, mahalle sakinlerinin konforlu ulaşıma kavuşması için sona yaklaşıldığını kaydetti. Çalışmaların tamamen bittiği cadde ve sokaklardaki asfaltlama işlemlerini denetleyen Söğüt, altyapı yenileme sürecinin zorluklarına dikkati çekti.





Kentin en büyük eksikliğini gidermek için yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Söğüt, "Altyapı gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Vatandaşımızın da sabrının zorlandığı zamanlar oldu. Ama bu kentin en büyük eksikliğiydi. Sorunu görmezden gelip, tozu sümenin altında bırakmadık, biz doğrusunu yaptık" değerlendirmesinde bulundu.



Altyapı çalışmalarının uzun vadeli şehirleşmenin en önemli adımlarından biri olduğuna işaret eden Söğüt, yapılan yatırımlarla sadece bugünün değil, geleceğin de planlandığını ifade etti. Söğüt, yenilenen altyapı sayesinde yağmur suyu, kanalizasyon ve diğer temel hizmetlerin çok daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Başkan Şener Söğüt, incelemelerinin ardından bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.





