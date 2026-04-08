Kocaelispor'da Galatasaray mesaisi başladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hollandalı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel, geride kalan Başakşehir müsabakası ile Galatasaray mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"1 puan bizim için çok değerli"



RAMS Başakşehir karşılaşmasının zorlu geçtiğini belirten Dijksteel, alınan 1 puanın önemli olduğunu ifade ederek, "Zor bir maç oldu. Takım olarak iyi çalışmıştık ama bu alınan 1 puan bizim için çok değerli. Kendi kalemizde gol görmedik, gol yemedik ve maçı bir puanla kapattık, bu bizim için değerli" cümlelerine yer verdi.





RAMS Başakşehir karşılaşmasının zorlu geçtiğini belirten Dijksteel, alınan 1 puanın önemli olduğunu ifade ederek, "" cümlelerine yer verdi.



"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"



Galatasaray maçına da değinen Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın önemine değinerek, "Bu yine zor bir maç olacak, bir önceki maç gibi. Ama bu ligde her maç zor. Galatasaray'da ligin lideri. Bizler ise 3 puan için çalışıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.