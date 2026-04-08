Kocaelispor'da Galatasaray mesaisi başladı

"1 puan bizim için çok değerli"
RAMS Başakşehir karşılaşmasının zorlu geçtiğini belirten Dijksteel, alınan 1 puanın önemli olduğunu ifade ederek, "Zor bir maç oldu. Takım olarak iyi çalışmıştık ama bu alınan 1 puan bizim için çok değerli. Kendi kalemizde gol görmedik, gol yemedik ve maçı bir puanla kapattık, bu bizim için değerli" cümlelerine yer verdi.
"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız"
Galatasaray maçına da değinen Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın önemine değinerek, "Bu yine zor bir maç olacak, bir önceki maç gibi. Ama bu ligde her maç zor. Galatasaray'da ligin lideri. Bizler ise 3 puan için çalışıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
"Ligi en iyi sırada bitirmeye çalışacağız"
Takımın hedeflerine ilişkin de açıklama yapan Dijksteel, "Biz önümüzdeki maçlara odaklanarak devam ediyoruz ve şu anda önümüzdeki maç, Galatasaray maçı. Biz elimizden gelenin en iyisini yaparak ligi en iyi sırada bitirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Dijksteel, Başakşehir müsabakasında bazı taraftarların Can Keleş, Tayfur Bingöl ve Darko Churlinov'u ıslıklayarak tepki göstermesiyle ilgili bir soruyu ise, "Tabii ki ıslıklanmak, böyle bir tepki görmek hiçbir zaman kolay veya hoş bir şey değil. Ancak biz burada bir takım olarak çalışıyoruz. Böyle şeylerin takımımızı olumsuz etkilemesine izin vermeyiz. Her zaman takım arkadaşlarımızla birlikte pozitif kalmaya çalışıyoruz" şeklinde cevaplandırdı.