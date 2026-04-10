Babası kızmasın diye uygulamadan kaçtı, polisin üzerine araç süren genç kovalamacayla yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uygulama noktasından kaçan ve polisi ezmeye çalışan sürücü, kenti birbirine kattı. Kovalamaca neticesinde yakalanan sürücünün 18 yaşında ve ehliyetsiz olduğu, babasından çekindiği için ceza almamak için kaçtığı öğrenildi.

10 Nisan 2026 Cuma 09:42

Olay, saat 20.30 sıralarında Körfez ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki B.K., uygulama noktasına girmeyerek aracıyla kaçmaya başladı. Sürücü, kendisini engellemeye çalışan polisin üzerine de aracı sürdü. Polis, telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bilgi vererek şüpheli aracı takibe aldı. Devam eden kovalamaca, TEM Otoyolu gişeleri Tüpraş Kavşağı mevkiinde son buldu. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde kapatarak aracı durdurmaya çalıştı. Bu sırada sürücü aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Kovalamacanın ardından B.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. 

Gözaltına alınan B.K. sağlık kontrolü için Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Tütünçiftlik Polis Karakolu'na götürülen B.K.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. İfadesinde polisi görünce korktuğunu, babasından çekindiği için ceza almamak adına kaçtığını belirten sürücü, yaptığı davranıştan dolayı pişman olduğunu dile getirdi. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de, İstanbul'daki silahlı saldırının failleriyle irtibatlı 32 şüpheli yakalandı Kocaeli'de, İstanbul'daki silahlı saldırının...
Kocaeli'de plastik ve promosyon fabrikası alevlere teslim oldu Kocaeli'de plastik ve promosyon fabrikası alevlere...
TEM otoyolunda tekstil yüklü kamyon alev aldı TEM otoyolunda tekstil yüklü kamyon alev aldı
Çarpışan araçlardan biri takla attı, 7 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada Çarpışan araçlardan biri takla attı, 7 kişi...
Kulübedeki baltalı ve kazmalı cinayette iki kuzene toplam 30 yıl hapis cezası Kulübedeki baltalı ve kazmalı cinayette iki kuzene...
4 araca çarptı, hızını alamayıp markete daldı 4 araca çarptı, hızını alamayıp markete daldı
Kocaeli'de, İstanbul'daki silahlı saldırının...
Kocaeli'de, İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla irtibatlı...

Haberi Oku