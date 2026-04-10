Sultan Fatih Anaokulu’nda sıfır atık eğitimi verildi

Sıfır atık alanında yaptığı çalışmalarla öncü olan ve bu bağlamda seferberlik başlatan Çayırova Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarıyla birlikte ortak projeler üretmeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, son olarak Sultan Fatih Anaokulu’nda eğitim gören miniklere, sıfır atığın önemini anlattı. Gezici Mobil Eğitim Aracı’yla birlikte okula giden ekipler, minik Çayırovalılara hem sıfır atığın önemini anlattı, hem de ayrıştırılan atıklarla üretilebilecek ürünleri yerinde gösterdi. Sınıf sınıf, Gezici Mobil Eğitim Aracı’nı gezen çocuklara, Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından dönüştürülebilir atıklar hakkında da bilgiler verildi.



İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere günün anısına Yeşil Karınca isimli, geri dönüşümün önemini anlatan bir kitap da hediye ederken, öğrenciler, Gezici Mobil Eğitim Aracı’yla birlikte geri dönüşümü hem deneyimleyerek öğrendi hem de teorik olarak bilgi edinmiş oldu. Ayrıca öğrenciler yanlarında getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları da, ekiplere teslim etti. Eğitim, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Sultan Fatih Anaokulu öğrencilerimiz Sıfır Atık Gezici Eğitim Aracı'mızı gezerek geri dönüşüm hakkında bilgi aldılar” denildi.





