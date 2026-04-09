Şehir Tiyatroları’nın gözde oyunu büyülemeye devam ediyor

“Sinan”, Başakşehir’de kapalı gişe oynadı.

09 Nisan 2026 Perşembe 20:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni sezonda sahneye koyduğu “Sinan” adlı oyun, kapalı gişe oynamaya devam ediyor. Mimar Sinan dönemine değinen oyun, sahne aldığı İstanbul Başakşehir’de alkış yağmuruna tutuldu.

BAŞAKŞEHİR SEYİRCİSİYLE BULUŞTU

Kocaeli Şehir Tiyatroları, sadece kentte değil şehir dışındaki sahnelerde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları’nın sevilen oyunlarından “Sinan”, Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Şehir Tiyatroları’nın sezona damga vuran oyununda Mimar Sinan’ın dehası, şehir anlayışı, mekânla kurduğu güçlü ilişki ve kalıcı eserler bırakma tutkusu etkileyici bir anlatımla sahneye taşınıyor.

KAPALI GİŞE OYNANAN OYUNA ALKIŞ YAĞMURU

Tarihi ve kültürel değerleri sahne diliyle anlatan “Sinan”, etkileyici kurgusu ve güçlü oyunculuklarıyla iz bıraktı. Mimar Sinan dönemine değinen eser, hem öğretici hem de sanatsal yönüyle beğeni topladı. Gösterime İstanbul’un çevre ilçelerinden sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran izleyiciler oyunu büyük bir dikkatle takip ederken, sahnedeki performanslar uzun süre alkış yağmuruna tutuldu. Oyunu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da izledi.

TURNE TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında kentin dört bir yanında hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın turne kapsamında farklı şehirlerde sahne alması tiyatro sanatının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlarken, kentler arası kültürel etkileşimi de artırıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları, gördüğü yoğun ilgi doğrultusunda farklı şehirlerde sahne almaya ve tiyatro sanatını yaygınlaştırmaya önümüzdeki süreçte de devam edecek.

