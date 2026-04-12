KÜLTÜR VE SANAT:
Çocuklar "Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı" oyununda buluştu

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen hafta sonu etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı" isimli tiyatro oyunu, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

12 Nisan 2026 Pazar 12:43

Kartepe Belediyesinin çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyunu, ailelerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Salonu dolduran çocuklar, oyunu başından sonuna kadar takip etti. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, Nasrettin Hoca karakteri ile korsanların yer aldığı hikayeyi izledi.  

Oyun boyunca sahnede yaşanan gelişmeler çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteride dürüstlük, yardımlaşma ve zekanın önemi gibi konular işlendi. Etkinliğin ardından bazı veliler, çocuklara yönelik düzenlenen faaliyetlerden memnun olduklarını belirtti.  


